El Reporte Ponce: Ahí vienen Henry y el Ave de las Tempestades

Resucitado. Los antis se regocijan con el inicio dubitativo de las Águilas, y algunos americanistas también se rasgan las vestiduras por no tener gol ni refuerzos. Pero todos, al final del torneo regular, olvidaremos este bache cuando atestigüemos una nueva Liguilla del Ave de las Tempestades. Guarda este texto.

¿Y sabes quién será protagonista del despertar? Henry Martín, que ya está entrenando y me dicen que estará ante Necaxa al fin en su regreso. Agarrados todos, advertidos, se emprende el vuelo de nuevo.

KEVIN CASTAÑEDA, MANZANA DE LA DISCORDIA

Discrepante. Entre las situaciones que dieron al traste con la relación del cuerpo técnico de Jardine con Diego Ramírez en el Nido, me cuentan que estuvo la de la opción de llevar a Kevin Castañeda como refuerzo esta ventana, un jugador que viene de Tijuana, el club donde trabajó el director de futbol de las Águilas y dejó contactos, que además es parte de Pitz Group, la agencia que le da más soluciones al conjunto de Coapa. El estratega no lo quiso y el directivo insistía en que llegara. Al final, se impuso la decisión del entrenador y aumentó la grieta.

¿AZULES Y RAYADOS SE PELEAN A DJUKA?

Solitario. Conforme se acerca el cierre de registros, se calienta el futbol de estufa. Entre los clubes que buscan atacante aparecen dos poderosos y protagonistas: Cruz Azul y el Monterrey, y ya hay quien aseguró que se está peleando al mismo, al goleador serbio del Atlas, Uroš Đurđević, mejor conocido como Djuka, por el que los zorros piden más de 6 millones de dólares a pesar de sus 31 años. Y sí... pero no: para el conjunto regio es su primera opción y están dispuestos a pagar; sin embargo, a La Máquina no le interesa un atacante de esa edad y a ese precio, no va por ahí. Informado estás.

Y SIN MARTINOLLI, AZTECA GANÓ