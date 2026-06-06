Mundial 2026: estos estados tendrán Fan Fest gratuitos para ver los partidos
La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, aunque millones de aficionados sueñan con asistir a los estadios, la fiesta futbolera también llegará a plazas públicas, parques y espacios emblemáticos de varias ciudades mexicanas gracias a los Fan Fest que se instalarán durante el torneo.
Con transmisiones en vivo, conciertos, experiencias interactivas, gastronomía y actividades culturales, estos espacios buscan acercar la emoción del Mundial a quienes no lograron conseguir boletos para los encuentros. Desde la Ciudad de México hasta Monterrey, pasando por Guadalajara, Tijuana y Saltillo, las autoridades preparan eventos masivos que prometen convertirse en puntos de reunión para miles de aficionados nacionales y extranjeros.
Ciudad de México tendrá 18 festivales futboleros gratuitos
La capital del país será una de las ciudades con mayor actividad durante la Copa del Mundo. Además delboficial que se instalará en el Zócalo capitalino, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización de 18 festivales futboleros distribuidos en las 16 alcaldías.
El FIFA Fan Festival estará disponible del 11 de junio al 19 de julio y contará con transmisión en vivo de los partidos, escenarios para conciertos, experiencias inmersivas, zonas de entretenimiento y una amplia oferta gastronómica. Las autoridades estiman una capacidad de hasta 55 mil asistentes, aunque en los encuentros de la Selección Mexicana la afluencia podría ser aún mayor.
A esta oferta se sumará "Campo Marte 26", un espacio que combinará futbol, música, actividades recreativas y el festival gastronómico “México de Mis Sabores”.
Sedes de los festivales en CDMX
Parque La Bombilla
Parque Tezozómoc
Deportivo Hermanos Galeana
Parque Las Américas
Parque de la Consolación
Deportivo San Mateo Atenco
Plaza Garibaldi
Campos Revolución
Deportivo Leandro Valle
Utopía Meyehualco
Central de Abastos
Unidad Independencia
Parque Cri-Cri
Deportivo San Francisco Tecoxpa
Deportivo Vivanco
Bosque de Tláhuac
Utopía Deportivo Eduardo Molina
Deportivo Xochimilco
Guadalajara tendrá uno de los Fan Fest más grandes del país
La Perla Tapatía también se prepara para convertirse en uno de los centros neurálgicos de la Copa del Mundo. El Comité Organizador anunció que el FIFA Fan Festival se instalará en Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico de Guadalajara.
Durante 39 días, los asistentes podrán disfrutar de cinco pantallas gigantes, espectáculos artísticos, actividades familiares y una oferta gastronómica que incluirá algunos de los platillos más representativos de Jalisco, como tortas ahogadas, tacos de lechón y lonches de pierna.
Bajo el lema “La Fiesta más Mexicana”, el espacio busca convertirse en un escaparate cultural para los miles de visitantes que llegarán a la ciudad durante el torneo.
Monterrey prepara una fiesta mundialista en Fundidora
Nuevo León no se quedará atrás. El FIFA Fan Festival de Monterrey se realizará en el Parque Fundidora y contará con transmisiones de los encuentros más importantes de la competencia, incluyendo los partidos de la Selección Mexicana, semifinales y la gran final.
Además de las pantallas gigantes, los asistentes podrán disfrutar de zonas gastronómicas, activaciones de patrocinadores, conciertos y espectáculos culturales. Entre los artistas anunciados destacan Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias, aunque los organizadores adelantaron que todavía faltan más sorpresas por revelar.
Baja California apuesta por el Baja Fut Fest
La gobernadora Marina del Pilar anunció la realización del Baja Fut Fest, un evento que permitirá seguir 52 partidos del Mundial en espacios públicos de Tijuana y Mexicali.
Las transmisiones se llevarán a cabo en la Avenida Revolución y en el FEX de Mexicali, donde además se desarrollarán actividades recreativas y eventos relacionados con el futbol.
La entidad también cobrará relevancia internacional debido a que la Selección de Irán eligió a Tijuana como sede de entrenamiento durante la Copa del Mundo.
Saltillo cambia el Fan Fest por el Fut Fest
En Coahuila, la capital del estado apostó por una alternativa propia. Debido a la coincidencia del Mundial con la Feria de Saltillo y el aniversario de la ciudad, las autoridades decidieron transformar el tradicional Fan Fest en el denominado Fut Fest.
El evento se realizará en el Biblioparque Norte y combinará actividades gratuitas para las familias con eventos especiales de acceso controlado.
La fiesta del Mundial llegará a todo México
Aunque Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las principales sedes oficiales del torneo, distintas ciudades buscan que la pasión futbolera se extienda más allá de los estadios.
Con pantallas gigantes, actividades culturales, gastronomía típica y conciertos, los Fan Fest se perfilan como una de las experiencias más atractivas para quienes desean vivir el Mundial 2026 sin necesidad de adquirir un boleto para los partidos.
La Copa del Mundo promete convertirse en una celebración nacional donde el futbol, la cultura y la convivencia se mezclarán para crear una experiencia única para millones de aficionados.