Los “refuerzos” de Rayados, jugadores que terminaron sus préstamos

Mientras la directiva de Rayados analiza posibles incorporaciones para el Apertura 2026, el club ya cuenta con dos elementos que regresaron tras finalizar sus respectivos préstamos y que se integraron a la pretemporada bajo las órdenes de Matías Almeyda: Esteban Andrada y César Garza.

César Garza ante Puebla | MEXSPORT

El caso más mediático es el del arquero argentino Esteban Andrada, quien volvió a Monterrey después de su paso por el Real Zaragoza de la Segunda División de España. El guardameta reportó nuevamente con la institución albiazul para ponerse a disposición del nuevo cuerpo técnico. Incluso, Almeyda confirmó que el portero entra en planes para la próxima temporada.

Esteban Andrada explotó contra Nahuel Guzmán por el láser: 'Pu… cag…' | IMAGO7

Andrada regresa a una portería que actualmente cuenta con Santiago Mele y Luis Cárdenas, por lo que su situación será una de las principales incógnitas durante la pretemporada. El argentino todavía tiene contrato vigente con Monterrey y buscará ganarse nuevamente un lugar dentro del plantel.

Sergio Canales en lamento con Rayados de Monterrey | IMAGO7

Por su parte, César Garza también volvió a El Barrial luego de concluir su préstamo con Pumas. El mediocampista de 20 años disputó el Clausura 2026 con el conjunto universitario, donde sumó minutos importantes y llegó hasta la final del futbol mexicano. Sin embargo, la cesión terminó y Rayados solicitó su reincorporación para integrarlo al proyecto encabezado por Almeyda.

Garza es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección surgidos de la cantera albiazul, por lo que su regreso representa una oportunidad para competir por un lugar en el mediocampo rayado de cara al nuevo torneo.

Así, antes de concretar fichajes en el mercado de verano, Rayados ya cuenta con dos “refuerzos” para el Apertura 2026. El regreso de Esteban Andrada y César Garza amplía las opciones del plantel y le brinda a Matías Almeyda alternativas adicionales para comenzar una nueva etapa al frente del conjunto regiomontano.