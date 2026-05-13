Dallas Cowboys: Las 5 claves para mantener la ilusión en la temporada 2026

¿Será este el año en el que se acabe la sequía? Es difícil ver a los Dallas Cowboys finalmente poniendo fin a la mala racha de más de 30 años del equipo. Aun así, hay ciertos aspectos que llenan de ilusión a la franquicia y a sus aficionados.

A continuación te contaremos cinco razones por las cuales los Vaqueros podrían pelear por ser uno de los mejores en la temporada 2026-27, y, con un poco de suerte, pelear por estar en el Super Bowl del próximo febrero.

El Cowboys Stadium espera 80 mil fans | IMAGEN TOMADA DE INTERNET

5. Un nuevo coordinador defensivo

Si un punto que debía mejorar sí o sí los Dallas Cowboys para esta temporada, era la Defensiva. El equipo terminó como la tercera peor defensiva de toda la liga al permitir 377 yardas totales por partido y 60 touchdowns siendo la peor en esta categoría. Ante esto, el equipo hizo movimientos claves para mejorar este sector del campo.

Entre los movimientos más destacados estuvo el despido del coordinador defensivo Matt Eberflus y la llegada de Christian Parker, el exentrenador de la secundaria de los Filadelfia Eagles, un sector que terminó como la Octava mejor la temporada pasada.

Matt Eberflus en un partido de Cowboys | AP

4. Veteranos de calidad

Junto con Christian Parker, los Dallas Cowboys mejoraron su defensiva durante la agencia libre con la llegada de varios jugadores defensivos con experiencia. El más destacado de ellos fue Rashan Gary, quien se unió tras una temporada de 7.5 capturas con Green Bay.

los jugadores de la defensiva secundaria, Jalen Thompson, P.J. Locke, Cobie Durant y Derion Kendrick. Todos ellos llegan tras buenos años con sus equipos previos y, muy probablemente, serán una mejora considerable a lo que Dallas presentó la temporada pasada.

Rashan Gary se unió a los Dallas Cowboys proveniente de Green Bay | x @PFF

3. George Pickens se queda

Una de las grandes claves para Dallas en esta nueva temporada será su ofensiva. El equipo comandado por Dak Prescott ha sido uno de los mejores de toda la NFL, sin embargo, la temporada pasada dio un paso para adelante y gran parte se dio gracias a la llegada de George Pickens.

El receptor llegó a los Vaqueros vía canje con Pittsburgh y causó un impacto inmediato. Pickens terminó con los mejores números de su carrera al registrar 93 recepciones para 1,429 yardas y nueve anotaciones. Se volvió en una dupla importante con CeeDee Lamb y llevó a los Cowboys a ser la mejor ofensiva de toda la liga.

Ahora los Cowboys lo firmaron por un año más gracias a la etiqueta de jugador franquicia. Con esto, evitaron que el WR saliera en la agencia libre y no tendrán que pagarle los 40 millones o más que probablemente está buscando. Pickens ahora, buscará otra temporada de en sueño para poder firmar una extensión de contrato o ganarse uno en otro lado y de paso ayudar a los Cowboys en busca de los Playoffs.

George Pickens recibió la etiqueta franquicia en Dallas | AP

2. Novatos de impacto

El aspecto que más ilusiona a los aficionados de Dallas llegó tras el Draft de abril. Con las dos primeras selecciones obtenidas tras el canje por Micah Parsons, los Cowboys lograron adquirir a dos jugadores con un techo muy alto y que podrían tener impacto de inmediato.

En la primera ronda Dallas seleccionó al profundo, Caleb Downs, considerado por varios expertos, el mejor jugador de toda la generación. Además lograron adquirir al ala defensiva Malachi Lawrence quien añadirá explosividad ante los mariscales opuestos.

A estos dos jugadores se une el apoyador Jaishawn Barham, el esquinero Devin Moore y otra ala defensiva en LT Overton. Estos cinco jugadores, aunque sean novatos, apuntan a darle profundidad a una defensiva que vaya que lo necesitaba.

Caleb Downs elegido por los Cowboys en el Draft 2026 de la NFL | AP

1. Dak Prescott

Más allá de todos los movimientos que Dallas ha hecho, hay un sólo jugador que puede comandar a este equipo y ese es Dak Prescott. Pese a que el QB no tiene los reflectores de Mahomes, Josh Allen o incluso Matthew Stafford, si ha sido uno de los más constantes desde que entró a la liga y es claramente el líder de este equipo.

Si bien Prescott llega a cometer errores y en momentos son muy costosos, el QB es capaz de tener a una de las mejores ofensivas de la liga y lo demostró la temporada pasada con sus 4,552 yardas por aire, 30 pases de anotación y sólo 10 intercepciones.

Ahora, con un año más de experiencia y aparentemente sano, el QB podría dar un paso más para adelante y, junto con sus buenas armas ofensivas, comandar al equipo rumbo a la postemporada.