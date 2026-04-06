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Lucha

Netflix anuncia serie sobre Hulk Hogan; contendrá material inédito

Hulk Hogan: Su legado e historia en la lucha libre | AP
Emiliano Arias Pacheco 09:26 - 06 abril 2026
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La empresa de streaming anunció la docuserie con un póster oficial y un tráiler

La figura de Hulk Hogan vuelve a acaparar reflectores, ahora fuera del ring. Netflix Sports reveló las primeras imágenes de "Hulk Hogan: Real American", un documental que promete mostrar el lado más íntimo del histórico luchador, incluyendo lo que sería su última entrevista antes de su fallecimiento en julio de 2025.

El anuncio, acompañado de una imagen promocional con el icónico luchador desgarrando su camiseta amarilla, ha generado gran expectativa entre fanáticos de la lucha libre y nuevas audiencias. El estreno está programado para el 22 de abril, lo que marca uno de los lanzamientos más esperados del año en contenido deportivo.

Antes de su lamentable muerte a los 71 años, Hogan —cuyo nombre real era Terry Gene Bollea— se encontraba grabando este proyecto en colaboración directa con WWE. De acuerdo con fuentes cercanas, el documental abordará tanto su legado en el ring como aspectos personales poco conocidos.

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El legado de Hulk Hogan que cambió la lucha libre

Nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia, Hogan inició su camino en la entonces WWF en 1979. Su estilo, carisma y conexión con el público lo llevaron rápidamente a convertirse en una figura central dentro del entretenimiento deportivo.

Su impacto fue tal que transformó por completo la industria. Antes de su irrupción, la lucha libre tenía un alcance limitado; sin embargo, con la popularidad de Hogan, el producto logró expandirse a nuevas audiencias a nivel global.

Para 1985, el fenómeno era imparable y culminó con la creación de WrestleMania, evento que marcó un antes y un después en la historia de la WWE. Hogan no solo fue protagonista, sino el rostro principal de una era que redefinió el negocio.

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Netflix apuesta por contar la historia más humana de Hogan

El documental "Real American" busca ir más allá del personaje que dominó la televisión durante décadas. Según lo adelantado, incluirá momentos íntimos, reflexiones personales y material inédito que permitirá conocer al hombre detrás del mito.

La participación de WWE en la producción garantiza acceso a archivos históricos y testimonios clave, lo que eleva el valor narrativo del proyecto. Además, el hecho de incluir su última entrevista añade un componente emocional significativo.

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