Alerta por estafas en llamadas de WhatsApp: así operan y cómo evitar que roben tu cuenta

Las estafas digitales siguen evolucionando y ahora tienen un nuevo frente: las llamadas de WhatsApp. Esta modalidad, conocida como vishing, se ha vuelto cada vez más común y peligrosa, ya que combina engaños telefónicos con el uso de aplicaciones de mensajería para obtener información personal.

En este esquema, los delincuentes contactan a las víctimas mediante llamadas o audios, haciéndose pasar por empresas, reclutadores o incluso soporte técnico. El objetivo es generar confianza y, sobre todo, urgencia, para que la persona comparta datos sensibles sin sospechar del fraude.

Uno de los métodos más detectados comienza con una supuesta oferta laboral. Los estafadores aseguran haber revisado el perfil de la víctima y la invitan a continuar el proceso, pidiendo información personal o datos bancarios bajo el argumento de completar el registro.

El código de verificación de seis dígitos es clave para tomar el control de tu cuenta./ Pixabay

¿Cómo funcionan las estafas por llamada en WhatsApp?

Otra variante inicia con una llamada breve desde un número desconocido con un mensaje que busca enganchar a la víctima, como una supuesta urgencia o información importante. Una vez que la persona responde o agrega el contacto, comienza el verdadero intento de fraude.

En ese momento, los delincuentes intentan ingresar a la cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo. La aplicación envía un código de verificación de seis dígitos, que es clave para tomar el control. El engaño consiste en convencer a la víctima de compartir ese código, ya sea diciendo que lo recibieron por error o que es parte de un proceso de seguridad.

Si la persona cae, pierde el acceso a su cuenta en cuestión de segundos. A partir de ahí, los estafadores utilizan el perfil robado para contactar a familiares y amigos, solicitando dinero o información bajo identidades falsas.

Una simple llamada puede ser el inicio de un fraude digital./ Pixabay

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Especialistas en ciberseguridad advierten que uno de los errores más comunes es confiar en llamadas de desconocidos. Por ello, recomiendan no responder números sospechosos ni continuar conversaciones fuera de canales oficiales.

También es fundamental no compartir nunca el código de verificación de WhatsApp, sin importar el pretexto. Este dato es la llave de acceso a la cuenta y su entrega equivale a perder el control total de la aplicación.

Otra alerta importante es desconfiar de cualquier llamada que asegure provenir del soporte de WhatsApp. La propia plataforma ha reiterado que no realiza este tipo de contactos ni solicita información confidencial por teléfono.