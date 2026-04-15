TIME incluye a Sheinbaum en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, publicada por la prestigiosa revista estadounidense TIME.

El reconocimiento destaca su trabajo al mando del país, saliendo adelante pese a las presiones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la guerra contra el narcotráfico.



Sheinbaum Pardo aparece en la categoría de Leaders, junto a figuras como el Papa León XIV, Marco Rubio, Donald Trump, Mark Carney y Xi Jinping, entre otros.

Claudia Sheinbaum figura en la lista de los 100 personajes más influyentes del mundo/TIME

TIME destaca su liderazgo bajo presión

“La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio. Bandas criminales violentas controlaban el tráfico de fentanilo y personas a través del Río Bravo. Y sus críticos internos afirmaban que quedaría eclipsada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su activismo”, se lee en el artículo publicado por Time respecto a Sheinbaum, escrito por el periodista británico Ioan Grillo.

Trump también aparece en la sección de Líderes de la revista TIME/AP

Reconocen acciones en seguridad

Más adelante en el artículo, se destaca el trabajo que ha hecho la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad, poniendo como ejemplo la reciente baja de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva fue una lección de diplomacia. Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo "El Mencho", lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva. Habló con serenidad en defensa de la soberanía mexicana, evitando la confrontación. Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo. Sin embargo, con la economía mexicana estancada, la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos, puede resultar una tarea ardua convertir su prometedor comienzo en un legado duradero. Grillo es periodista en México y autor de la trilogía El Narco”.

La presidenta Claudia Sheinbaum es la única mexicana y líder latinoamericana incluida en este conteo anual de la revista TIME, repitiendo por segundo año consecutivo.

TIME destacó que Sheinbaum ha sabido llevar la presión ejercida por Trump en su gobierno/AFP

Lista incluye a figuras del entretenimiento y negocios