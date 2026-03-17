Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU

El uso de drones por parte del crimen organizado para el tráfico de drogas ya no es un hecho aislado, sino una tendencia en expansión a nivel global que ha encendido alertas entre autoridades internacionales por su creciente sofisticación.

De acuerdo con información publicada por El Universal, un informe reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advierte sobre el aumento en la incautación de drones utilizados para transportar drogas en distintas regiones del mundo.

Drones del narco ya son usados para transportar drogas en México y el mundo./ Pixabay

El reporte señala que estas aeronaves no tripuladas han sido empleadas para mover sustancias como metanfetamina, heroína y cocaína en América, Europa, Asia y África, evidenciando el alcance internacional de esta práctica.

¿Cómo operan los drones del narcotráfico?

Según el informe, países como México, Colombia y Estados Unidos registran un uso frecuente de drones en operaciones ilícitas, principalmente en zonas fronterizas y centros penitenciarios, donde son utilizados para introducir narcóticos.

El documento también destaca que esta modalidad representa un desafío para las autoridades, ya que los grupos criminales pueden operar estos dispositivos con relativa facilidad y evadir controles tradicionales de vigilancia.

La ONU alerta por el aumento en el uso de aeronaves no tripuladas en el narcotráfico./ Pixabay

En algunos casos, estos dispositivos pueden trasladar hasta 100 kilogramos de droga en un solo viaje, además de contar con sistemas de navegación programados que les permiten seguir rutas específicas y realizar entregas con precisión.

Un problema global que evoluciona rápidamente

El informe también subraya que el auge de drogas sintéticas de bajo peso, como el fentanilo y las metanfetaminas, ha impulsado el uso de drones, así como de servicios de mensajería para su distribución.

Este fenómeno no se limita al continente americano. En Europa, por ejemplo, se ha detectado el uso de drones para transportar drogas entre Marruecos y España, mientras que en Medio Oriente también se han registrado interceptaciones.

Un caso relevante ocurrió en Jordania, donde fuerzas armadas reportaron el derribo de al menos seis drones cargados con narcóticos, incluida metanfetamina, entre agosto y septiembre de 2023.

Metanfetamina, cocaína y heroína son transportadas mediante estos dispositivos./ Pixabay

Las primeras alertas sobre el uso de drones por parte del narcotráfico en México datan de 2010, mientras que en Estados Unidos se comenzaron a detectar entre 2012 y 2014, lo que muestra que esta práctica ha evolucionado con el paso de los años.

Algunos drones modificados pueden cargar hasta 100 kilos de droga en un solo vuelo./ Pixabay