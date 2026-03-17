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Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
El uso de drones por parte del crimen organizado para el tráfico de drogas ya no es un hecho aislado, sino una tendencia en expansión a nivel global que ha encendido alertas entre autoridades internacionales por su creciente sofisticación.
De acuerdo con información publicada por El Universal, un informe reciente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advierte sobre el aumento en la incautación de drones utilizados para transportar drogas en distintas regiones del mundo.
El reporte señala que estas aeronaves no tripuladas han sido empleadas para mover sustancias como metanfetamina, heroína y cocaína en América, Europa, Asia y África, evidenciando el alcance internacional de esta práctica.
¿Cómo operan los drones del narcotráfico?
Según el informe, países como México, Colombia y Estados Unidos registran un uso frecuente de drones en operaciones ilícitas, principalmente en zonas fronterizas y centros penitenciarios, donde son utilizados para introducir narcóticos.
El documento también destaca que esta modalidad representa un desafío para las autoridades, ya que los grupos criminales pueden operar estos dispositivos con relativa facilidad y evadir controles tradicionales de vigilancia.
En algunos casos, estos dispositivos pueden trasladar hasta 100 kilogramos de droga en un solo viaje, además de contar con sistemas de navegación programados que les permiten seguir rutas específicas y realizar entregas con precisión.
Un problema global que evoluciona rápidamente
El informe también subraya que el auge de drogas sintéticas de bajo peso, como el fentanilo y las metanfetaminas, ha impulsado el uso de drones, así como de servicios de mensajería para su distribución.
Este fenómeno no se limita al continente americano. En Europa, por ejemplo, se ha detectado el uso de drones para transportar drogas entre Marruecos y España, mientras que en Medio Oriente también se han registrado interceptaciones.
Un caso relevante ocurrió en Jordania, donde fuerzas armadas reportaron el derribo de al menos seis drones cargados con narcóticos, incluida metanfetamina, entre agosto y septiembre de 2023.
Las primeras alertas sobre el uso de drones por parte del narcotráfico en México datan de 2010, mientras que en Estados Unidos se comenzaron a detectar entre 2012 y 2014, lo que muestra que esta práctica ha evolucionado con el paso de los años.
El avance de esta tecnología en manos del crimen organizado perfila un escenario cada vez más complejo para las autoridades, que enfrentan el reto de adaptarse rápidamente a nuevas formas de operación del narcotráfico.