Trabaja en el Mundial 2026: Pagan 9,500 pesos y dan seguro social
Mucha atención, porque si estás interesado en colaborar como embajador en el Mundial de futbol 2026, el Gobierno de México anunció que ofrecerá un pago de 9 mil 500 pesos mensuales, además de beneficios como seguro médico y continuidad laboral.
Gobierno ofrece sueldo a jóvenes para el Mundial 2026
Este viernes, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizaron varios anuncios relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Entre ellos destacó el programa dirigido a jóvenes que deseen participar como embajadores del Mundial, quienes recibirán un sueldo mensual y prestaciones a través del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Tenemos un programa muy bonito, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que jóvenes se capaciten y trabajen como embajadores de México en estos dos meses del Mundial; desde luego, en este programa el Gobierno de México sí se les pagará. Son alrededor de nueve mil quinientos pesos al mes (9 mil 500)”, reveló en la mañanera Gabriela Cuevas Barrón, representante del gobierno para la Copa del Mundo.
Beneficios para los jóvenes participantes
Los jóvenes seleccionados participarán en organización dentro de estadios y eventos relacionados al Mundial.
Además, contarán con:
Afiliación al IMSS
Atención médica gratuita
Capacitación previa
Posibilidad de continuar en el programa el resto del año
Tendrán un proceso de capacitación y también seguro médico por parte del IMSS. Una vez que concluya el Mundial tendrán también la opción a continuar ese año de trabajo bajo este programa; ese sí es el que sí sigue abierto”, agregó Cuevas.
¿En qué ciudades habrá vacantes?
Las vacantes estarán disponibles en las siguientes sedes:
Ciudad de México
Estado de México
Nuevo León
Jalisco
Los interesados deberán registrarse en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Requisitos para ser embajador del Mundial
Para participar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Edad: entre 18 y 29 años
Situación: no estar trabajando ni estudiando actualmente
Documentación:
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
CURP
Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
Fotografía sosteniendo la identificación oficial
¿Qué perfil buscan?
El programa de “Jóvenes Embajadores del Mundial” está enfocado en áreas de:
Turismo
Cultura
Hospitalidad
Aunque es inclusivo, se considera un plus el dominio del inglés, debido a la interacción con visitantes extranjeros.
¿Cómo registrarse?
Para postularte debes seguir estos pasos:
Ingresar a la Plataforma Digital de Jóvenes Construyendo el Futuro
Completar el registro como aprendiz
Cargar los documentos solicitados
Buscar en el Mapa de Focalización las vacantes relacionadas con la FIFA o instituciones de turismo
Fechas y cupo disponible
El registro inició el pasado 1 de abril y permanecerá abierto hasta completar un cupo de 5 mil lugares.
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