Trabaja en el Mundial 2026: Pagan 9,500 pesos y dan seguro social

Mucha atención, porque si estás interesado en colaborar como embajador en el Mundial de futbol 2026, el Gobierno de México anunció que ofrecerá un pago de 9 mil 500 pesos mensuales, además de beneficios como seguro médico y continuidad laboral.

Gobierno ofrece sueldo a jóvenes para el Mundial 2026

Este viernes, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se realizaron varios anuncios relacionados con la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Entre ellos destacó el programa dirigido a jóvenes que deseen participar como embajadores del Mundial, quienes recibirán un sueldo mensual y prestaciones a través del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tenemos un programa muy bonito, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que jóvenes se capaciten y trabajen como embajadores de México en estos dos meses del Mundial; desde luego, en este programa el Gobierno de México sí se les pagará. Son alrededor de nueve mil quinientos pesos al mes (9 mil 500)”, reveló en la mañanera Gabriela Cuevas Barrón, representante del gobierno para la Copa del Mundo.

Esta mañana en la conferencia de la presidenta Sheinbaum se hicieron varios anuncios relacionados al Mundial/Presidencia de México

Beneficios para los jóvenes participantes

Los jóvenes seleccionados participarán en organización dentro de estadios y eventos relacionados al Mundial.

Además, contarán con: Afiliación al IMSS

Atención médica gratuita

Capacitación previa

Posibilidad de continuar en el programa el resto del año

Tendrán un proceso de capacitación y también seguro médico por parte del IMSS. Una vez que concluya el Mundial tendrán también la opción a continuar ese año de trabajo bajo este programa; ese sí es el que sí sigue abierto”, agregó Cuevas.

¿En qué ciudades habrá vacantes?

Las vacantes estarán disponibles en las siguientes sedes: Ciudad de México

Estado de México

Nuevo León

Jalisco

Los interesados deberán registrarse en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Requisitos para ser embajador del Mundial

Para participar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Edad: entre 18 y 29 años

Situación: no estar trabajando ni estudiando actualmente

Documentación: Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Fotografía sosteniendo la identificación oficial

Gabriela Cuevas, representante del Gobierno para el Mundial, anunció el pago para los embajadores de la Copa del Mundo/Presidencia de México

¿Qué perfil buscan?

El programa de “Jóvenes Embajadores del Mundial” está enfocado en áreas de: Turismo

Cultura

Hospitalidad

Aunque es inclusivo, se considera un plus el dominio del inglés, debido a la interacción con visitantes extranjeros.

¿Cómo registrarse?

Para postularte debes seguir estos pasos: Ingresar a la Plataforma Digital de Jóvenes Construyendo el Futuro Completar el registro como aprendiz Cargar los documentos solicitados Buscar en el Mapa de Focalización las vacantes relacionadas con la FIFA o instituciones de turismo

Desde el gobierno federal se contemplan varios programas sociales relacionados al Mundial/Presidencia de México

Fechas y cupo disponible