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Mundial 2026: Fan Fest del Zócalo SÍ venderá CERVEZA... ¡pero hay una condición!

Las autoridades buscan que se genere un ambiente familiar lejos de problemas / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:21 - 10 abril 2026
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El evento gratuito en CDMX permitirá ver los partidos en comunidad, aunque con restricciones en la venta de bebidas alcohólicas

El Mundial 2026 ya comienza a tomar forma en México y uno de los puntos más esperados será el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, tendrá una condición clara: no habrá venta de alcohol.

Así lo confirmó Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno federal para el Mundial, quien explicó cómo funcionará este espacio para los aficionados.

Gabriela Cuevas confirmó que la cerveza que se venderá será sin alcohol o cerveza cero / Redes Sociales

Solo cerveza sin alcohol

De acuerdo con las autoridades, en el Fan Fest del Zócalo no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas tradicionales.

"No se va a vender alcohol tenemos y aquí hay también hay que hacer el reconocimiento a Grupo Modelo la apertura y el compromiso de que solo se venderá cerveza cero", dijo.

La única opción disponible será cerveza sin alcohol, como parte de los acuerdos para mantener el ambiente familiar del evento.

En el Fan Fest del Zócalo no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas tradicionales / FREEPIK

¿Dónde habrá Fan Fest en México?

Además de la Ciudad de México, los Fan Fest se instalarán en otras sedes del país:

  • Parque Fundidora, en Nuevo León

  • Plaza Liberación, en Jalisco

"Para aficionados FIFA el primero en el Zócalo capitalino aquí en la Ciudad de México el parque fundidora en Nuevo León y la plaza liberación en Jalisco es importante decir estos tres 'fan fest' tienen entrada gratuita", señaló.
El control de bebidas será para que se genere un ambiente familiar y sin problemas / FREEPIK

 Espacios gratuitos para todos

Las autoridades destacaron que estos eventos serán de acceso libre y buscan acercar la experiencia del Mundial a toda la población.

"Es un espacio donde está buscando precisamente vivir el mundial de una forma cercana en comunidad accesible y asequible para todos", expuso.

Además, se impulsarán las llamadas “Fiestas México 2026” en diferentes ciudades y pueblos mágicos del país.

Las autoridades destacaron que estos eventos serán de acceso libre / FREEPIK
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