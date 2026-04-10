Mundial 2026: Fan Fest del Zócalo SÍ venderá CERVEZA... ¡pero hay una condición!
El Mundial 2026 ya comienza a tomar forma en México y uno de los puntos más esperados será el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, tendrá una condición clara: no habrá venta de alcohol.
Así lo confirmó Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno federal para el Mundial, quien explicó cómo funcionará este espacio para los aficionados.
Solo cerveza sin alcohol
De acuerdo con las autoridades, en el Fan Fest del Zócalo no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas tradicionales.
"No se va a vender alcohol tenemos y aquí hay también hay que hacer el reconocimiento a Grupo Modelo la apertura y el compromiso de que solo se venderá cerveza cero", dijo.
La única opción disponible será cerveza sin alcohol, como parte de los acuerdos para mantener el ambiente familiar del evento.
¿Dónde habrá Fan Fest en México?
Además de la Ciudad de México, los Fan Fest se instalarán en otras sedes del país:
Parque Fundidora, en Nuevo León
Plaza Liberación, en Jalisco
"Para aficionados FIFA el primero en el Zócalo capitalino aquí en la Ciudad de México el parque fundidora en Nuevo León y la plaza liberación en Jalisco es importante decir estos tres 'fan fest' tienen entrada gratuita", señaló.
Espacios gratuitos para todos
Las autoridades destacaron que estos eventos serán de acceso libre y buscan acercar la experiencia del Mundial a toda la población.
"Es un espacio donde está buscando precisamente vivir el mundial de una forma cercana en comunidad accesible y asequible para todos", expuso.
Además, se impulsarán las llamadas “Fiestas México 2026” en diferentes ciudades y pueblos mágicos del país.