“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna

Ante la posible llegada de Uriel Antuna a Pumas, tanto Adalberto Carrasquilla y Robert Morales elogiaron al extremo mexicano. Aunque el mediocampista y delantero del Club Universidad Nacional aseguraron que no tienen detalles sobre el posible arribo del aún jugador de Tigres, sí dejaron claro que sería una incorporación importante para este Clausura 2026 de la Liga MX y para la CONCACAF Champions Cup por su calidad futbolística.

Previo al duelo de Jornada 4 ante Santos, las negociaciones entre Pumas y Tigres por Uriel Antuna se intensificaron y están cerca de cerrarse, por lo que el jugador llegaría al Pedregal. Cabe resaltar que este futbolista es alguien que Efraín Juárez, director técnico del equipo, quería desde el mercado de fichajes anterior. Incluso, en este mercado RÉCORD adelantó que el interés seguía latente.

Uriel Antuna en partido con Tigres | IMAGO7

Ahora, ante esta inminente llegada, tanto ‘Coco’ Carrasquilla como Robert Morales señalaron que sería una gran incorporación para Universidad Nacional. Si bien destacaron las cualidades ofensivas de Uriel, dejaron claro que ahora solo están enfocados en el partido del viernes en Ciudad Universitaria, a la espera de que sí pueda concretarse el fichaje de Antuna.

“No tenemos información clara en el grupo. Se escuchó en redes sociales, pero todos sabemos el nivel que tiene Antuna. Si se llega a dar su llegada al club sería fantástico tenerlo en el equipo. Ojalá se pueda dar eso. Nosotros seguimos enfocados en lo nuestro y el viernes tenemos un partido importante”, dijo Robert.

“Conocemos la calidad de ese jugador. Lo que sí es que el viernes vamos a salir por el partido y que si se logra concretar eso, el que venga a aportar siempre será bien recibido en el grupo. Mientras mantenemos el foco en esta semana para el partido del viernes”, agregó Carrasquilla.

Carrasquilla habló de la plantilla de Pumas

CARRASQUILLLA SOBRE LA MALA RACHA DE LOCAL DE PUMAS

En este Clausura 2026, Pumas no ha logrado ganar como local, pues de dos juegos, acumula un par de empates. Incluso, no sacan los tres puntos en Ciudad Universitaria desde hace tres meses, por lo que la afición del equipo ya exige mejores resultados en calidad de local.

Ante esto, Carrasquilla mencionó que este viernes ante Santos tienen una oportunidad única para revertir esta situación. De igual manera, señaló que este parón por los partidos de la Selección Mexicana les vino en buen momento para recuperarse físicamente y enfrenta esta parte de la temporada.

“Este parón nos viene bien a todos porque va a ser un torneo muy intenso donde estaremos jugándolo casi tres días y es muy importante la recuperación. Sobre los 89 días que no ganamos en casa, no sabía, pero si creemos que el viernes tenemos una oportunidad muy bonita para cambiar eso. Hemos iniciado bien el torneo y seguimos creyendo que vamos por buen camino”, sentenció