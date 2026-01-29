El plan del Club América para 'adueñarse' de la Selección Mexicana este 2026

El panorama del fútbol mexicano apunta a una reestructuración profunda tras la Copa del Mundo 2026 y las riendas del balompié nacional tendrían nuevos nombres a nivel directivo, nombres que tienen ya años de trabajo y experiencia en Coapa con el Club América.

DIRECTIVOS DE AMÉRICA AL TRI Y LA FMF

Según información revelada por Carlos Ponce de León en Los Infiltrados de RÉCORD (lunes a viernes a las 13:00 horas por todas las plataformas), existe un proyecto por parte de Televisa para trasladar la estructura de éxito del Club América directamente a las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Santiago Baños, presidente deportivo de América | IMAGO7

Esta estrategia supondría un control operativo y deportivo casi total de las Águilas sobre el Tri, marcando un antes y un después en la gestión del combinado nacional.

El movimiento, que se concretaría una vez finalizada la Copa del Mundo, involucra a dos de las figuras más importantes en la directiva de Coapa:

"La idea es que (Baños) asuma un rol deportivo dentro de la Federación, que básicamente es el de Selecciones Nacionales... que se asemeje más a lo que hace Ivar Sisniega", detalló Ponce de León.

Otro hombre que llegaría a la FMF sería Joaquín Balcárcel. El directivo ocuparía un puesto de alta jerarquía cercano a la presidencia de la FMF, por lo que no sería solo uno, sino dos directivos de peso de las Águilas los que tomarían el control.

Selección Mexicana | MEXSPORT

Este movimiento confirma que, para el ciclo rumbo a 2030, la confianza de los altos mandos está depositada en la fórmula que ha mantenido al América en los primeros planos los últimos años.

¿SE DESMANTELA AMÉRICA?

Si bien este plan busca replicar el modelo de gestión azulcrema en el representativo nacional, dejaría una interrogante abierta en el Nido. La salida de Baños y Balcárcel generaría un hueco significativo en la parte directiva y operativa del Club América de cara al torneo Apertura 2026.

La institución tendría que buscar perfiles capaces de mantener la inercia ganadora que ha caracterizado la gestión actual, mientras sus líderes principales se enfocan en 'rescatar' el proyecto deportivo de la Selección.