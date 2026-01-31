Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Johnny Marr y el futbol: The Smiths como estilo de vida en la música y el juego

Johnny Marr | @SupportersAtlas
Emiliano Arias Pacheco 10:30 - 31 enero 2026
El balompié no es ajeno a estar en relación con el arte, para prueba de ello los grandes movimientos británicos

Inglaterra no solo vio nacer al futbol y cómo se convirtió en un fenómeno global, sino que también a varios grupos musicales que trascendieron fronteras y generaciones. Una de esas agrupaciones que dejó una huella imborrable en sus más fervientes fans fueron The Smiths, quienes se convirtieron en parte fundamental del movimiento denominado como "Madchester".

La banda liderada por Morrissey se convirtió en un culto en aquella fría ciudad inglesa, que además de tocar las fibras más sensibles de muchos con su música, también tuvo su relación con el futbol. Johnny Marr, guitarrista y miembro del grupo, dejó ver en muchas ocasiones su pasión por el balompié, pero también adoptó dicha pasión con su arte y lo convirtió en un estilo de vida.

Morrissey y Marr en su juventud | @mozpicsdaily

El oriundo de Mánchester estuvo cerca de ser futbolista profesional, y nada más y nada menos que del equipo de sus amores: el Manchester City. Al igual que los dos hermanos Gallagher, de los cuales Noel es uno de sus mejores amigos, Marr ha mostrado a lo largo de su vida su pasión por los ciudadanos, pero pocos saben que estuvo cerca de ser parte del club.

"Fui a ver el Manchester United-Chelsea en 1972. Sorprendentemente, no lo disfruté, así que considero que mi primer partido fue el Manchester City-Wolves poco después. Prefería mucho más Maine Road que Old Trafford. Este último tenía una especie de melancolía gótica para mí, lo cual quizás exagero un poco porque soy fanático del City. Cuando fui a ver al City, todo el día fue realmente emocionante. Cielos azules, uniforme azul, bufandas azules y sombreros azules. Me encantó todo", comentó para FourFourTwo.
Noel Gallagher y Johnny Marr | @OasisPlanet_

¿En qué otro equipo estuvo cerca de jugar Marr?

Pese a que su gran opción siempre fue el Manchester City, Johnny Marr tuvo una oferta en inicio para formar parte del Nottingham Forest, pero su corazón celeste no la pudo aceptar. El guitarrista aceptó que aunque estuvo cerca de formar parte de los Ciudadanos, los prejuicios de la época le impidieron ser parte del equipo, pues al usar maquillaje no lo tomaron en serio.

La disputa sin fin de Morrissey y Johnny Marr

El cantante y el guitarrista formaron uno de los grupos que dio pie a la escena indie, junto a Andy Rourke y Mike Joyce. Sin embargo, tanto Morrissey como Johnny Marr no se pueden ver ni en pintura, y en múltiples ocasiones ambos han rechazado una reunión de The Smiths.

Morrissey y Marr | @konvekse

La banda de Mánchester solamente estuvo activa durante cinco años y apenas cuatro discos oficiales, para que después el gran dúo cantante/guitarrista tomara caminos separados. 'Moz' hizo una carrera solista envidiable; mientras que Marr estuvo en agrupaciones como Modest Mouse, Electronic, The Cribs y muchas más.

 "Somos muy diferentes, Morrissey y yo. Pero todos estos músicos diferentes, puedo tomar el teléfono con cualquiera, y continuar desde donde lo dejamos. Todos con los que he trabajado han sido geniales. Lo único que se convirtió en una mierda fue The Smiths. Lo cual es una pena, pero la mierda pasa. Odio hablar del grupo que formé en esos términos, el grupo que amaba", comentó en alguna ocasión Marr sobre una reunión de la banda.
The Smiths | @mozpicsdaily
