NFL

Un baile inolvidable: Bad Bunny prepara show de luces para el Super Bowl

Bad Bunny será el protagonista del Halftime Show del Super Bowl LX, una elección que ha generado debate en Estados Unidos./ AP
Aldo Martínez 15:16 - 08 febrero 2026
El conejo malo hará que el público en las gradas sea parte del espectáculo de medio tiempo

Si te quieres divertir solo tienes que decidir un Super Bowl en la ciudad de San Francisco. Bad Bunny, el artista encargado del show de medio tiempo del juego más importante de la NFL, ya comenzó con los preparativos para su gran noche en el  Levi's Stadium, el cual será interactivo con el público.

Bad Bunny habló sobre su impacto global y recordó que es el artista más escuchado del mundo, incluso en China./ AP

¿Qué prepara Benito?

A solo unas horas del comienzo de la edición 60 del Super Bowl, las gradas y el campo del Levi´s Stadium luce en perfectas condiciones, sin embargo, también deslumbra un detalle especial para todos los asistentes. 

Pepe Segarra y Bad Bunny, creado por IA | Facebook: Pepe Segarra

Junto con el lugar asignado, hay un foco led con forma de balón de futbol, el cual será parte del show que prepara el ganador del Grammy a Mejor Álbum. Las luces han acompañado a Bad Bunny a lo largo de su gira internacional por lo que era de esperarse que fueran parte del show en San Francisco.

La única diferencia en comparación a los conciertos anteriores del artista es que ahora las luces no están forma de cámara, sino del ovoide, mismo que será protagonista en el juego que reúna a los dos mejores equipos de la temporada de la NFL.

El Levi's Stadium, sede del Super Bowl LX

SaN FrAnCiScO

El juego que reune a New England Patriots contra Seattle Seahawks será uno de los más emocionantes en el emparrillado, pues su manera de superara la temporada regular y los Playoffs de ambos equipos llamó la atención de los fanáticos, pues una nueva generación de Quarterbacks y receptores están por escribir su nombre en la historia de la NFL.

Los New England Patriots buscan su séptimo anillo | AP

El Levi´s Stadium no sólo será la sede de uno de los juegos más cerrados en la historia de los Super Bowl´s, sino que también va a presenciar uno de los shows de medio tiempo más polémicos de los últimos tiempos por causas sociales.

El espectáculo del Super Domingo promete estar lleno de música, luces, además de  generar una expectativa enorme de lo que Bad Bunny pueda llegar a hacer en caso de que quiera mandar un mensaje social. Para el gusto de algunos y molestia de otros, el nacido en Puerto Rico llega con la vara muy alta y con la tarea de hacer que los asistentes bailen, disfruten y sobre todo, tiren más fotos.

