Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato

El próximo 14 de febrero inicia la temporada 2026 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA), que en su vigésima sexta edición presenta un calendario ampliado, la incorporación de una nueva franquicia y un formato adicional de competencia que llevará la actividad hasta el mes de julio.

La temporada se jugará bajo el nombre de Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA presentada por Caliente.mx, con la participación de 11 equipos provenientes de Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México.

Partido de la CIBACOPA | CORTESÍA Caliente.mx

Para Caliente.mx, patrocinador de la temporada, esta asociación acompaña el desarrollo de uno de los circuitos de basquetbol con mayor crecimiento en el país, con presencia en múltiples ciudades y un calendario que concentra actividad deportiva durante más de cinco meses.

Además de poder ver todos los partidos de la temporada a través de la plataforma Caliente.mx, los aficionados a la Liga podrán tener beneficios como boletos y experiencias únicas que podrán ganar a través de las redes sociales de la liga y Caliente.mx.

El juego inaugural se disputará en Torreón, donde Toros Laguna, nuevo integrante del circuito, recibirá a Venados de Mazatlán, marcando el debut de la franquicia lagunera en la liga. Además del calendario regular, este año se incorpora la CibaCup, un torneo que se disputará de forma alterna con el rol de juegos y que dividirá a los equipos en dos grupos, generando más actividad competitiva durante la primera mitad de la temporada.

Partido de la CIBACOPA | CORTESÍA Caliente.mx

En conjunto, la campaña 2026 contempla 220 encuentros entre rol regular y CibaCup, uno de los calendarios más amplios del básquetbol profesional en México.

El campeón vigente, Astros de Jalisco, inicia la defensa del título en un torneo que mantendrá actividad constante hasta el 21 de mayo, fecha en la que arrancan los playoffs con ocho equipos clasificados. La Serie Final está programada para iniciar el 20 de julio.

La temporada 2026 de CIBACOPA inicia así con nuevos equipos, más partidos y un formato que amplía el ritmo de competencia del básquetbol profesional en México.