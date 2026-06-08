Con hermetismo y pesimismo, la Selección de Sudáfrica se prepara para el partido inaugural del Mundial 2026

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el partido inuaugural del torneo de la FIFA se repetirá este año con actores similares involucrados, aunque en escenarios distintos. Fue el 11 de junio de 2010 que la Selección Mexicana se enfrentó a su similar de Sudáfrica en el Soccer City de Johannesburgo, en el inicio de la edición del certamen de ese año.

En esa ocasión el partido terminó empatado a un gol, con Rafael Márquez como autor del tanto tricolor. Ahora el 'Káiser mexicano' estará presente de nuevo, pero como asistente de Javier Aguirre, que también estuvo en el banquillo dirigiendo al Tri hace 16 años. No obstante, ahora el juego será en el Estadio Ciudad de México, donde el 'Vasco' buscará enmendar sus errores en 2010 y sumar los tres puntos en el juego inaugural del Mundial 2026.

En cuanto a los Bafana Bafana, la historia resulta distinta. Ya sin el respaldo de su afición y sin victorias en sus cinco partidos disputados este año, el conjunto sudafricano no llega tan ilusionado para la justa en Norteamérica. Así lo aseguró Daniel Estrada, reportero de RÉCORD, durante su enlace de este lunes 8 de junio desde Pachuca, desde donde entrena el primer rival del Tri.

La Selección de Sudáfrica en entrenamiento previo al inicio de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

¿Cómo está el ambiente de la Selección de Sudáfrica?

Según la fuente mencionada, el combinado sudafricano se ha movido en un ambiente de hermetismo con los medios de comunicación. "Ha sido muy hermético este asunto, no sé si sea por un conflicto de intereses, de que creen que vamos a darle la táctica a Javier Aguirre. No dejan que nos acerquemos a ningún elemento de la delegación sudafricana. Incluso cuando hablan en entrenamientos, no hay previo aviso".

Más allá de la parte de las relaciones públicas, aseguró que la adaptación -tanto al clima como a la altura- va mejor para los Bafana Bafana, que rescataron el empate a un gol contra la Selección de Jamaica el viernes pasado. Inicialmente, como el partido fue a puerta cerrada, se reportó que los Reggae Boyz se impusieron por la mínima, pero que después los jugadores de ambas selecciones confirmaron el empate.

La Selección de Sudáfrica en entrenamiento previo al inicio de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

"Ya con una semana en Pachuca a adaptación va mejor. Entrenan por la tarde, más o menos en el horario del partido. Ya están casi al cien por ciento en este sentido", pero señaló que a pesar de que han mejorado en el aspecto físico, anímicamente no se ve un panorama positivo de cara al partido inaugural el próximo jueves 11 de junio.

"En teoría México tendría un partido accesible. Percibo un ambiente de pesimismo alrededor de la Selección de Sudáfrica. Saben que jugar contra la Selección Mexicana, en el Estadio Ciudad de México, con la gente y contra el anfitrión, va a ser muy complicado. Yo no sé si puedan dar la sorpresa. Si meten un gol va a ser una sorpresa para ellos", señaló.

La Selección de Sudáfrica en entrenamiento previo al inicio de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

¿Cómo llega Sudáfrica al partido contra México?