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Futbol

Vasco Aguirre sobre la ausencia de Lainez en la convocatoria: ‘No es un acto de indisciplina’

Diego Lainez | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:16 - 26 marzo 2026
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El técnico de la Selección Mexicana aseguró que la ausencia del jugador de Tigres es meramente técnica

Javier Aguirre salió al paso de las especulaciones y dejó en claro que la ausencia de Diego Lainez en la Selección Mexicana no está relacionada con actos de indisciplina, sino con una decisión meramente deportiva.

Diego Lainez estrena número con el Tri | Imago7

El estratega nacional fue directo al abordar el tema, asegurando que no existe ningún conflicto interno ni comportamiento indebido que haya influido en la no convocatoria del jugador.

Hablar de un jugador que no está, tengo que hablar de 55 que no han vuelto, lo que quiero aclarar es que no hay un solo acto de indisciplina”, dijo.
Diego Lainez en la Selección Mexicana | IMAGO7

Incluso, el técnico explicó que durante su gestión el comportamiento del grupo ha sido ejemplar, destacando la actitud de todos los futbolistas que han formado parte del proceso.

El Vasco señaló que el único caso atípico fue el de Rodrigo Huescas, quien atravesó una situación ajena al entorno de la Selección mientras se encontraba en Europa, lo que impidió su participación en la Copa Oro.

Diego Lainez entrenando con la Selección Mexicana

Hubo algo extraño, ajeno a nosotros, que fue lo de Huescas, en Dinamarca, estaba en un proceso judicial y no lo llevé a Copa Oro, lo iba a exponer, fue el único acto de indisciplina, uno sacó el teléfono donde no, uno llegó un minuto tarde, todos sin excepción han sido extraordinarios”, declaró.

Finalmente, fue claro sobre el caso de Lainez: su ausencia responde únicamente a una evaluación futbolística. 

Si no está aquí es porque queremos ver a otros, nada más”, sentenció, dejando abierta la competencia interna en la Selección Mexicana.
Diego Lainez y México en amistoso contra Uruguay | IMAGO7
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