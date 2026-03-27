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Futbol

FMF rinde emotivo homenaje a Alberto de la Torre

La Federación Mexicana de Futbol realizó un homenaje a Alberto de la Torre | FMF
La Federación Mexicana de Futbol realizó un homenaje a Alberto de la Torre | FMF
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:01 - 26 marzo 2026
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El expresidente de la Federación fue reconocido por sentar las bases de la época dorada de las fuerzas básicas

El futbol mexicano tiene memoria, y hoy decidió detenerse un momento para mirar hacia atrás y agradecer. En una sesión que mezcló la solemnidad institucional con el calor de una reunión familiar, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) rindió un merecido homenaje a Alberto de la Torre, el hombre que llevó las riendas del balompié nacional entre 2000 y 2006.

Acompañado por su esposa, María de Lourdes Patricia Salcedo, sus hijos y una numerosa fila de nietos que llenaron de vida el recinto, De la Torre volvió a casa. No fue una reunión administrativa más; fue el acto de justicia para un dirigente que, más allá de los escritorios, entendió que el éxito de México no se cocinaba en el corto plazo, sino en la paciencia de las fuerzas básicas.

Alberto de la Torre como presidente de la FMF en 2003 | MEXSPORT
Alberto de la Torre como presidente de la FMF en 2003 | MEXSPORT

Así fue el homenaje de la FMF a De la Torre

El momento cumbre de la jornada fue la develación de su retrato oficial. A partir de ahora, la mirada de Alberto de la Torre vigilará los pasillos de la FMF. Además del cuadro, recibió una réplica conmemorativa, una fotografía que resumía sus mejores años de gestión y, por supuesto, la piel de todos: el jersey de la Selección Mexicana.

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF, no escatimó en elogios al recibir al homenajeado. Durante su intervención, subrayó que hablar de De la Torre es hablar de valentía en la toma de decisiones. Bajo su mando, México no solo compitió, sino que aprendió a ganar. El hito más brillante, recordado por todos los presentes, fue aquel Campeonato Mundial Sub-17 en Perú 2005.

"Ese logro impulsó el desarrollo de las fuerzas básicas que sigue dando frutos hasta el día de hoy", señaló Arriola, recordando que la estructura actual de la institución deportiva le debe mucho a los cimientos que se pusieron hace dos décadas.

Mikel Arriola durante el homenaje a Alberto de la Torre | FMF
Mikel Arriola durante el homenaje a Alberto de la Torre | FMF

¿Qué dijo Alberto de la Torre en su amistoso?

Cuando tocó el turno de tomar la palabra, Alberto de la Torre se mostró visiblemente conmovido pero con la claridad que siempre lo caracterizó. Ante la mirada atenta de sus hijos Sofía, Diego, Alberto y Juan Pablo, y sus nueros y nueras, el expresidente lanzó un mensaje que resonó fuerte entre los integrantes del Comité Ejecutivo presentes, como Ivar Sisniega e Iñigo Riestra.

"El desarrollo del futbol no se construye únicamente con resultados inmediatos, sino con visión, estructura y compromiso a largo plazo", afirmó De la Torre. Con este mensaje, México se prepara para la Copa del Mundo 2026, misma que será la tercera que el país reciba, en un capítulo más de la gran historia que tiene el futbol mexicano.

Ivar Sisniega en el homenaje a Alberto de la Torre | FMF
Ivar Sisniega en el homenaje a Alberto de la Torre | FMF

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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