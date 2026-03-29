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Metro CDMX opera con “saldo blanco” durante inauguración del Estadio Banorte, reporta Rubalcava

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, habló para CONTRA sobre el operativo de seguridad que se llevó a cabo por la reinauguración del Estadio Banorte.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 23:06 - 28 marzo 2026
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El operativo especial de movilidad logró mantener flujo constante de usuarios y tiempos reducidos en el servicio, destacó el director del Metro.

En el marco de la inauguración del Estadio Banorte y el partido amistoso entre México y Portugal, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó para CONTRA que el servicio operó con “saldo blanco” gracias a un operativo coordinado entre diversas dependencias capitalinas.

Metro CDMX implementó operativo especial por partido México vs Portugal. / @MetroCDMX

Servicio eficiente y alta coordinación institucional

En entrevista, Rubalcava detalló que el despliegue de movilidad se realizó sin incidentes mayores, destacando la coordinación entre autoridades de transporte y seguridad.

“Hasta el momento vamos con un saldo blanco… este operativo concentró todo el programa de movilidad de la ciudad”, explicó.

El funcionario subrayó que los trenes mantuvieron un flujo constante, con intervalos de paso de entre dos y cuatro minutos, promediando tres minutos, lo que permitió atender la alta demanda de usuarios que acudieron al evento.

Adrian Rubalcava supervisa la operación de la Línea 2 desde el puesto de mando, con monitoreo permanente a través del sistema de cámaras. / @MetroCDMX

Más de mil elementos y apoyo canino en estaciones

Como parte del dispositivo, participaron más de mil elementos de seguridad, además de personal del equipo canino de la policía capitalina, quienes reforzaron la vigilancia en estaciones y puntos estratégicos.

La presencia operativa respondió a la gran afluencia de aficionados que se trasladaron para presenciar el encuentro entre la Selección Mexicana y Selección de Portugal.

Operativo especial permitió movilidad eficiente hacia el Estadio Banorte. / @MetroCDMX

Metro se prepara rumbo al Mundial

Rubalcava señaló que este operativo funciona como un ensayo de cara a futuros eventos internacionales, como el Mundial, donde la Ciudad de México será una de las sedes.

“El Metro se está modernizando… es un gran reto, pero lo vamos a lograr”, afirmó, al adelantar que actualmente hay estaciones en proceso de rehabilitación que deberán concluir antes del evento.

Aficionados se dirigían al partido inaugural del Estadio Banorte. / @MetroCDMX

Ambiente de trabajo durante la jornada

Aunque no pudo ver el partido, el director del Metro destacó el ambiente de colaboración entre trabajadores y cuerpos de seguridad durante la jornada.

“Hubo mucho trabajo, pero también convivencia… eso fortalece al equipo”, comentó.

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