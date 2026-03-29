Así le fue a jugadores de Tigres y Rayados en su primer partido de la Fecha FIFA

En la actividad de la Fecha FIFA del mes de marzo los jugadores del futbol regio tuvieron presencia con sus selecciones, aunque con poca incidencia en los resultados.

Jesús Angulo en la llegada a un partido de Tigres | IMAGO 7

El defensor de Tigres, Jesús Angulo, fue convocado por la Selección Mexicana, pero no tuvo participación en el duelo ante Portugal, permaneciendo en el banquillo durante todo el encuentro.

Quien sí vio minutos fue Marcelo Flores, al debutar con Canadá en el empate 2-2 frente a Islandia. El mediocampista ingresó al minuto 63 y completó 7 de 10 pases, alcanzando una efectividad del 70%.

Marcelo Flores en su debut con la Selección de Canadá en el amistoso ante Islandia | AP

Por su parte, Rodrigo Aguirre arrancó como titular con Uruguay en el empate 1-1 contra Inglaterra en Londres. El delantero tuvo un partido discreto y fue sustituido al minuto 64.

En ese mismo compromiso, el arquero de Rayados, Santiago Mele, no tuvo actividad al quedarse en la banca.

De esta manera, el arranque de la Fecha FIFA dejó poca participación destacada para los jugadores regios, quienes buscarán tener mayor protagonismo en los siguientes encuentros.