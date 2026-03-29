Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así le fue a jugadores de Tigres y Rayados en su primer partido de la Fecha FIFA

Marcelo Flores con la Selección de Canadá en el amistoso ante Islandia | AP
Marcelo Flores con la Selección de Canadá en el amistoso ante Islandia | AP
Ricardo Olivares 11:20 - 29 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Algunos de los jugadores de los equipos regios tuvieron minutos con su respectiva selección

En la actividad de la Fecha FIFA del mes de marzo los jugadores del futbol regio tuvieron presencia con sus selecciones, aunque con poca incidencia en los resultados.

Jesús Angulo en la llegada a un partido de Tigres | IMAGO 7
Jesús Angulo en la llegada a un partido de Tigres | IMAGO 7

El defensor de Tigres, Jesús Angulo, fue convocado por la Selección Mexicana, pero no tuvo participación en el duelo ante Portugal, permaneciendo en el banquillo durante todo el encuentro.

Quien sí vio minutos fue Marcelo Flores, al debutar con Canadá en el empate 2-2 frente a Islandia. El mediocampista ingresó al minuto 63 y completó 7 de 10 pases, alcanzando una efectividad del 70%.

Marcelo Flores en su debut con la Selección de Canadá en el amistoso ante Islandia | AP
Marcelo Flores en su debut con la Selección de Canadá en el amistoso ante Islandia | AP

Por su parte, Rodrigo Aguirre arrancó como titular con Uruguay en el empate 1-1 contra Inglaterra en Londres. El delantero tuvo un partido discreto y fue sustituido al minuto 64.

En ese mismo compromiso, el arquero de Rayados, Santiago Mele, no tuvo actividad al quedarse en la banca.

De esta manera, el arranque de la Fecha FIFA dejó poca participación destacada para los jugadores regios, quienes buscarán tener mayor protagonismo en los siguientes encuentros.

Rodrigo Aguirre con la Selección de Uruguay | AP
Rodrigo Aguirre con la Selección de Uruguay | AP
Últimos videos
Lo Último
13:21 Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
13:09 ¡Quítate! Afición estalla contra Rafa Puente en la reinauguración del Estadio Azteca
13:02 Afición Estalla contra Rafael Puente Jr. en Estadio Azteca
12:37 'Lamentablemente existe Cristiano Ronaldo' :DT de Portugal elogia a Paulinho pero lanza desilusionante mensaje
12:28 Capitanes de la Ciudad de México ya tienen rival para los Playoffs de NBA G League
12:14 Asesinan a Anaid Belén en Edomex tras denunciar amenazas por rescatar perros
11:55 F1 2026: ¿Dónde y cuándo será la próxima carrera de Checo Pérez?
11:52 Nuevo peritaje de Valentín Elizalde podría cambiar la verdad sobre su asesinato a casi 20 años
11:36 Rafa Márquez molesto por los abucheos de la afición a la Selección Mexicana
11:20 Así le fue a jugadores de Tigres y Rayados en su primer partido de la Fecha FIFA
Tendencia
1
Contra Fallece aficionado en el Estadio Banorte previo al México vs Portugal
2
Futbol ¡Huele a Mundial! México iguala sin goles ante Portugal y recibe abucheos en su regreso al Azteca
3
Futbol Estadio Azteca: prueba superada para el Mundial 2026
4
Futbol Caos en el Estadio Banorte: asientos vacíos y problemas de visibilidad marcan el México vs. Portugal
5
Futbol “México es seguro”: Paulinho defiende al país ante Portugal y se gana a la afición
6
Futbol Jorge Valdano considera "más imponente" al Estadio Azteca sobre el Santiago Bernabéu
Te recomendamos
Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
Futbol
29/03/2026
Prensa portuguesa reacciona a Estadio Azteca
¡Quítate! Afición estalla contra Rafa Puente en la reinauguración del Estadio Azteca
Empelotados
29/03/2026
¡Quítate! Afición estalla contra Rafa Puente en la reinauguración del Estadio Azteca
Afición Estalla contra Rafael Puente Jr. en Estadio Azteca
Empelotados
29/03/2026
Afición Estalla contra Rafael Puente Jr. en Estadio Azteca
Paulinho y Cristiano Ronaldo ROTA | RÉCORD
Futbol
29/03/2026
'Lamentablemente existe Cristiano Ronaldo' :DT de Portugal elogia a Paulinho pero lanza desilusionante mensaje
Capitanes de la Ciudad de México ya tienen rival para los Playoffs de NBA G League
Basquetbol
29/03/2026
Capitanes de la Ciudad de México ya tienen rival para los Playoffs de NBA G League
Asesinan a Anaid Belén en Edomex tras denunciar amenazas por rescatar perros
Contra
29/03/2026
Asesinan a Anaid Belén en Edomex tras denunciar amenazas por rescatar perros