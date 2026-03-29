América no logra mantener ventaja y empata con Tigres en amistoso en Fecha FIFA

CF América y Tigres igualaron 1-1 en partido amistoso disputado en el Razorback Stadium ante cerca de 25 mil aficionados durante la actual Fecha FIFA, en donde las Águilas no pudieron mantener la ventaja con gol de Raúl Zúñiga.

El encuentro sirvió como una prueba exigente para ambos conjuntos, que aprovecharon la pausa en el calendario oficial para mantener ritmo competitivo. Desde el inicio, tanto las Águilas como los felinos mostraron intensidad, con aproximaciones en ambas áreas, aunque sin claridad suficiente para romper el cero en la primera mitad.

Afición azulcrema en el amistoso en Estados Unidos l X:ClubAmérica

América fue el equipo que logró imponer condiciones tras el descanso, ajustando en mediocampo y encontrando mayores espacios al frente. La insistencia azulcrema comenzó a rendir frutos con llegadas más peligrosas que obligaron a Tigres a replegarse por momentos.

América y Tigres en amistoso l X:ClubAmérica

¿Quién abrió el marcador?

La recompensa llegó al minuto 58, cuando José Raúl Zúñiga, conocido como “Pantera”, aprovechó un preciso pase filtrado para definir con categoría y adelantar a las Águilas, desatando la celebración de los aficionados presentes.

Tras el gol, Tigres reaccionó de inmediato y adelantó líneas en busca del empate. El equipo regiomontano comenzó a generar mayor volumen ofensivo, apostando por la posesión y los centros al área como principal vía de peligro.

Vinicius en el América vs Tigres l X:ClubAmérica

La insistencia felina encontró recompensa al minuto 83, cuando Juan Brunetta apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo que dejó sin oportunidad al guardameta americanista, firmando el 1-1 definitivo.

En los minutos finales, ambos equipos intentaron inclinar la balanza a su favor, pero las defensivas se mantuvieron firmes y evitaron cualquier otro movimiento en el marcador. El empate terminó siendo un reflejo del equilibrio mostrado a lo largo del compromiso.

¿Cómo quedó América Femenil?