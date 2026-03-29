Nuevo peritaje de Valentín Elizalde podría cambiar la verdad sobre su asesinato a casi 20 años

A casi dos décadas del asesinato de Valentín Elizalde, el caso vuelve a generar interés tras darse a conocer la existencia de un peritaje alterno que no fue considerado en su momento por las autoridades. Este documento, resguardado por la familia, podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el crimen ocurrido en 2006.

De acuerdo con información difundida en el programa Ventaneando, el informe técnico fue localizado por Camila Valencia, madre del cantante. Sin embargo, su contenido permanece en privado y únicamente es conocido por el círculo cercano del intérprete de “A mis enemigos”.

Los hermanos del llamado “Gallo de Oro”, Francisco Joel y “El Flaco” Elizalde, confirmaron la existencia del documento, pero dejaron claro que no serán ellos quienes impulsen su integración a la carpeta de investigación. La decisión, señalaron, recae completamente en las hijas del artista.

Un nuevo peritaje sobre el asesinato de Valentín Elizalde permanece bajo resguardo de su familia a casi 20 años del crimen./ RS

¿Qué dice el nuevo peritaje del caso Valentín Elizalde?

Aunque no se han revelado detalles específicos, el documento apunta a que el móvil del asesinato podría ser distinto al que durante años ha predominado en las investigaciones. Esta posibilidad contrasta con la versión que vincula el crimen con el crimen organizado, particularmente con el grupo de Los Zetas.

Durante años, una de las hipótesis más difundidas ha sido que el cantante fue ejecutado tras interpretar el corrido “A mis enemigos”, lo que habría sido interpretado como una provocación directa hacia el grupo criminal. Incluso, un presunto exintegrante de dicha organización aseguró: “No entendió, no hizo lo que se le pidió... se mandó la orden a la operativa para que lo cazaran”.

Pese a ello, dentro de la propia familia han surgido versiones distintas. “El Flaco” Elizalde ha sugerido que el crimen podría tener un origen pasional, lo que abre la puerta a una narrativa completamente diferente sobre los hechos ocurridos aquella noche en Reynosa.

El caso del “Gallo de Oro” sigue abierto y con nuevas interrogantes tras la aparición de este documento inédito./ RS

¿Quién puede reabrir la investigación?

El futuro del caso se encuentra en manos de Valentina, Valeria y Gabriela, hijas del cantante, quienes ya cuentan con la facultad legal para solicitar que este nuevo peritaje sea analizado por las autoridades. Sin su intervención, el documento podría permanecer sin formar parte oficial del expediente.

El asesinato ocurrió el 25 de noviembre de 2006, cuando el intérprete fue emboscado tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas. El ataque dejó más de 70 impactos de bala en la camioneta donde viajaba, provocando también la muerte de su representante y su chofer.