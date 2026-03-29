Pasión de Cristo en Chapultepec 2026: fechas, horarios y boletos

La Semana Santa 2026 ya comienza a sentirse en la Ciudad de México y, además de la tradicional representación en Iztapalapa, este año habrá una propuesta distinta que busca conectar con el público desde el arte. El Castillo de Chapultepec será el escenario de una versión innovadora de la Pasión de Cristo que apuesta por la danza contemporánea como lenguaje principal.

A diferencia de los montajes tradicionales, esta puesta en escena dejará de lado los diálogos y el formato teatral clásico. En su lugar, bailarines profesionales interpretarán los momentos más significativos de la historia bíblica a través del movimiento corporal, generando una experiencia más sensorial y emocional.

La música tendrá un papel fundamental en esta propuesta. Las composiciones de Johann Sebastian Bach acompañarán cada escena, aportando una atmósfera solemne que intensifica el impacto espiritual y artístico del espectáculo. La combinación de danza y música clásica promete una reinterpretación profunda del relato religioso.

Bailarines profesionales interpretarán los momentos más importantes del relato bíblico a través del movimiento corporal./ Pixabay

¿Cuándo y dónde será la Pasión de Cristo en Chapultepec?

Las funciones están programadas para los días 2, 3 y 4 de abril de 2026, todas a las 20:00 horas. El evento se llevará a cabo en el Castillo de Chapultepec, uno de los recintos históricos más emblemáticos de la capital, lo que añade un valor especial a la experiencia.

El acceso al recinto es relativamente sencillo. Para quienes utilicen transporte público, la estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro es la opción más cercana. Desde ahí, los asistentes deberán caminar a través del bosque hasta llegar al castillo, lo que también forma parte del recorrido cultural.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, con un costo aproximado de 660 pesos por persona, sin contar cargos adicionales. Se recomienda adquirirlos con anticipación debido a la expectativa que ha generado esta propuesta.

El Castillo de Chapultepec será el escenario de esta experiencia artística y espiritual única en la Ciudad de México./ Pixabay

Una alternativa artística a la tradición de Iztapalapa

En México, la representación de la Pasión de Cristo es una de las manifestaciones religiosas más importantes, especialmente en Iztapalapa, donde miles de personas participan y asisten cada año. Sin embargo, esta nueva versión en Chapultepec ofrece una opción distinta para quienes buscan una experiencia más artística y contemporánea.

Más allá de lo religioso, la Pasión de Cristo simboliza valores universales como el sacrificio, la esperanza y la redención. Esta reinterpretación mediante la danza invita a reflexionar sobre estos temas desde una perspectiva estética, sin perder la esencia del mensaje original.