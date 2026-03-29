Capitanes de la Ciudad de México ya tienen rival para los Playoffs de NBA G League

Después de una clasificación a los Playoffs de la NBA G League, los Capitanes de la Ciudad de México ya conocen a su rival para la postemporada. El quinteto capitalino enfrentará a Rip City Remix, equipo afiliado a los Portland Trail Blazers en la Asociación.

La Arena Ciudad de México abrirá sus puertas el próximo 1 de abril, a las 20:00 horas (tiempo del centro del país) para el encuentro entre los capitalino y el quinteto de Oregón. Las cosas cambian en la postemporada, algo que los dos equipos saben, por lo que dejarán atrás sus enfrentamientos en la Temporada Regular.

Capitanes de la Ciudad de México en la Arena | IMAGO7

¿Cómo lograron los Capitanes su clasificación a los Playoffs?

La temporada ha sido especialmente significativa para el entrenador Vitor Galvani y el gerente general Orlando Méndez, quienes han liderado el proceso deportivo que llevó a Capitanes a su primera postemporada dentro de la liga. Bajo su gestión, el equipo ha mostrado solidez, disciplina y un estilo de juego competitivo.

Tras confirmarse la clasificación, Méndez destacó el compromiso del grupo durante toda la campaña. El directivo aseguró que alcanzar los Playoffs representa un paso importante para la organización, aunque dejó claro que el objetivo ahora es seguir compitiendo para intentar disputar la postemporada frente a su afición en la capital mexicana.

Capitanes de la Ciudad de México en la Arena | IMAGO7

Los duelos entre Capitanes y Remix en la Temporada Regular

El enfrentamiento entre Capitanes y Remix llega a la postemporada con un contexto marcado por antecedentes recientes y una rivalidad que ha ido tomando forma a lo largo de la temporada. No se trata de un duelo cualquiera, sino de una serie con tintes de revancha, luego de los choques que ambos equipos sostuvieron durante la fase regular, específicamente los días 1 y 3 de febrero, donde se vivieron partidos de alta intensidad.

En aquella serie, Capitanes logró imponerse en casa durante el primer encuentro, haciendo valer su condición de local. Sin embargo, Remix respondió en el segundo compromiso con una actuación sólida, consiguiendo una victoria en la Arena CDMX que dejó en claro su capacidad para competir como visitante y mantenerse como un rival directo en esta nueva cita de postemporada.