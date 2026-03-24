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Basquetbol

Jugador de los Golden State Warriors sufre escalofriante lesión

Moses Moody, jugador de los Golden State Warriors | AP
Associated Press (AP) 00:12 - 24 marzo 2026
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Moses Moody anotó 23 puntos antes de desplomarse en la duela por una molestia en la rodilla

Moses Moody anotó 23 puntos antes de desplomarse en la duela con una lesión aparentemente grave en la rodilla izquierda en los últimos instantes de la prórroga, mientras los Warriors de Golden State vencieron 137-131 a Dallas la noche del lunes, ampliando a 12 partidos la racha de derrotas en casa de los Mavericks, la más larga del equipo en 32 años.

Moody acababa de robarle el balón cerca de la media cancha al destacado novato de los Mavericks, Cooper Flagg, y estaba completamente solo rumbo a la canasta cuando su pierna izquierda cedió al elevarse para un intento de clavada. Perdió el balón y cayó al piso sujetándose la rodilla, con 58 segundos por jugarse en el periodo extra.

Moses Moody, jugador de los Golden State Warriors | AP

¿Qué pasó tras la lesión de Moody?

El juego continuó en el lado de Dallas hasta que el balón salió de la duela. Tras el silbatazo, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, se llevó las manos al rostro mientras el estadio de los Mavericks quedaba en silencio. Jugadores y personal médico rodearon a Moody, quien permaneció tendido durante varios minutos antes de ser retirado en camilla.

Moody jugaba por primera vez tras perderse 10 partidos por un esguince en la muñeca derecha. Fue uno de ocho jugadores de los Warriors con cifras de doble dígito, con Kristaps Porzingis aportando 23 puntos y Brandin Podziemski 20.

Moses Moody, jugador de los Golden State Warriors | AP

El partido no fue igual

Flagg sumó 30 puntos y nueve asistencias, pero también terminó con siete pérdidas de balón, incluidas tres durante una racha de 11-0 de Golden State que rompió el empate al inicio del cuarto periodo. Daniel Gafford anotó 20.

Tras la lesión de Moody, se anotó apenas un punto más, ya que ambos equipos tuvieron dificultades para continuar lo que había sido un partido muy disputado, con Golden State borrando un déficit de 15 puntos que arrastraba en la primera mitad y los Mavericks reaccionando después de la racha de los Warriors para abrir el cuarto.

Los Mavericks perdieron su segundo partido consecutivo que se fue a tiempo extra y cayeron a 4-23 desde una racha de cuatro victorias, la más larga en una temporada perdida.

Moses Moody, jugador de los Golden State Warriors | AP
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