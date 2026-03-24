RÉCORD te presenta la bitácora del día, con poca actividad dentro del balompié

La bitácora RÉCORD de este martes 24 de marzo presenta una agenda deportiva variada y atractiva, con partidos clave en la Champions League Femenina, duelos interesantes en la NBA y la participación de los Diablos Rojos del México en la Baseball Champions League 2026.

En el futbol europeo, la Champions League Femenina ofrece dos encuentros de alto nivel. El VfL Wolfsburg se mide ante el Olympique Lyonnais en un duelo entre dos potencias del continente, mientras que Arsenal y Chelsea protagonizan un choque inglés que promete intensidad y buen futbol.

Ambos encuentros serán transmitidos por TVC Deportes, convirtiéndose en una excelente opción para seguir el crecimiento del futbol femenil a nivel internacional, especialmente en una competencia que cada año gana mayor relevancia.

Chelsea en la Champions League Femenina | AP

NBA y beisbol destacan en la cartelera del día

En el basquetbol, la NBA también tendrá una jornada destacada con partidos que pueden influir en la recta final de la temporada regular. New Orleans Pelicans visitará a los New York Knicks, mientras que los Denver Nuggets se enfrentarán a los Phoenix Suns en un duelo entre contendientes del Oeste.

Estos encuentros se podrán seguir a través de NBA League Pass, con el juego entre Nuggets y Suns también disponible en Prime, lo que amplía las opciones para los aficionados del mejor basquetbol del mundo.

Por otro lado, el beisbol tendrá presencia con los Diablos Rojos del México, quienes continúan su participación en la Baseball Champions League 2026 enfrentando a Kane County Cougars de Estados Unidos.

Aaron Gordon, jugador de los Denver Nuggets

Diablos Rojos buscan protagonismo internacional

El conjunto escarlata saldrá al diamante a las 19:00 horas con la intención de seguir avanzando en el torneo y demostrar su nivel ante equipos internacionales. Este tipo de competencias representa una vitrina importante para el beisbol mexicano.

Con una agenda tan completa, este martes se perfila como un día ideal para los aficionados al deporte, con opciones para todos los gustos y encuentros que prometen emociones desde Europa hasta América.