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Basquetbol

Karim López, basquetbolista mexicano, se declara elegible para el Draft 2026 de la NBA

Karim López, basquetbolista mexicano | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 20:12 - 23 marzo 2026
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En entrevista con ESPN, el alero de los BNZ Breakers de Australia comentó sus ganas de formar parte de la Asociación

Karim López, basquetbolista mexicano de 18 años, se declaró elegible para el Draft 2026 de la NBA. El oriundo de Hermosillo pasó su última temporada con los BNZ Breakers de Australia, equipo con el que ganó la Ignite Cup. Ahora, el alero buscará ser parte de una de las 30 franquicias que forman la Asociación.

En entrevista con ESPN, el joven jugador mexicano declaró que su experiencia en el baloncesto profesional de Australia le sirvió para disfrutar, pero también para aprender de cara a su siguiente objetivo: la NBA.

"Bueno, la temporada fue linda. Fue bonito poder disfrutar del baloncesto profesional, disfrutar de mis compañeros, disfrutar de todo, de los coaches, de simplemente la experiencia, de vivirla, y fue muy bonita. Algo que me enseñó mucho, y creo que fue algo que me preparó muy bien para este siguiente camino, que vengo a anunciar después de hablar con mi familia, con mis agentes, con mi círculo cercano, he decidido que voy a declararme para el Draft del 2026", comentó Karim.
Karim López, basquetbolista mexicano | IMAGO7

El salto a la NBA

Llegar a la Asociación no es nada fácil, sin embargo, Karim López es considerado por los expertos como el mayor prospecto mexicano de todos los tiempos. El joven de 18 años -que cumplirá 19 el 12 de abril- agregó que estar en la NBA es el sueño de su vida.

"El tiempo es perfecto. Creo que me he estado preparando toda mi vida para este momento, para poder llegar hasta aquí, y simplemente siento que es correcto y tengo que hacerlo", aseveró Karim.

Logo de la NBA | AP

¿Cuáles son las cualidades de Karim López?

El mexicano fue una pieza clave para el título de la Ignite Cup que consiguieron los BNZ Breakers. Tan solo en la Final, Karim López aportó 12 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, cinco asistencias y dos robos.

Con una estatura de 2.06 metros, Karim es un prospecto pocas veces antes visto en México. Su habilidad con el balón es una de sus grandes cualidades, además de su gran capacidad anotadora y su defensa implacable.

Karim López, basquetbolista mexicano | IMAGO7
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