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¡Con El Rey hasta que muera! LeBron James rompe nuevo récord en la NBA

LeBron James, de Los Angeles Lakers, rompió récord de Robert Parish | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:06 - 21 marzo 2026
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El chico de Akron, Ohio, superó a Robert Parish como el jugador con más juegos en la Asociación

El partido entre LeBron James y el padre tiempo está cerca de terminar, aunque El Rey quiere seguir alargando su legado. El alero de Los Angeles Lakers rompió el récord de los 1,611 de Robert Parish, miembro del Salón de la Fama, en el juego ante el Orlando Magic.

James, de 41 años, se convirtió en el jugador con más juegos dentro de la Asociación, lo que causó hasta las felicitaciones del propio Parish hace unos días. "Si alguien merece batir ese récord, que es propio de un hombre de hierro, diría que es LeBron. Por cómo se cuida, se prepara. La manera en la que está preparado para jugar siempre me recuerda a cómo afrontaba mi carrera, cómo cuidaba mi alimentación, mi forma física. Esos números son un testamento de nuestra longevidad, de la mía y ahora también de la suya."

LeBron James, de Los Angeles Lakers, rompió récord de Robert Parihs | AP

¿Quién es el tercer jugador con más partidos en la historia de la NBA?

Además de LeBron y Parish, el tercer jugador con más juegos en la historia de la NBA es otro miembro del Salón de la Fama, Kareem Abdul-Jabbar. The Captain es una leyenda de la duela y de los dos equipos en los que jugó y derrochó talento con su famoso 'Gancho al Cielo', con el quinteto morado y dorado y los Milwaukee Bucks.

A diferencia de James, el oriundo de Harlem, Nueva York, logró sus números con menos temporadas, 20 para ser exactos. Abdul-Jabbar cuenta con un total de 1,560 juegos como profesional en la Asociación.

LeBron James, de Los Angeles Lakers, cerca de romper récord | AP

Los demás récords de LeBron James

No hay duda de la legendaria carrera de LeBron James en la NBA, aunque muchos de sus récords son de longevidad. Con la mayor cantidad de juegos en la historia de la Asociación, El Chico de Akron también rompió marcas en los años anteriores.

  • Máximo anotador en la historia de la NBA (superó a Kareem Abdul-Jabbar en 2023).

  • Único jugador con más de 40,000 puntos en temporada regular.

  • Único jugador con al menos 40,000 puntos, 10,000 rebotes y 10,000 asistencias.

  • Más selecciones al All-NBA Team en la historia.

  • Más puntos anotados combinando temporada regular y playoffs.

  • Más partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos (más de 1,000 juegos).

LeBron James, de Los Angeles Lakers, cerca de romper récord | AP
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