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Pelea en la NBA: Cuatro expulsados en un tenso duelo entre Thunder y Wizards

Jugadores de Oklahoma City y Washington Wizards en una trifulca en el partido de la NBA | AP
Jugadores de Oklahoma City y Washington Wizards en una trifulca en el partido de la NBA | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:52 - 22 marzo 2026
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El partido entre Oklahoma City y Washington, que terminó con victoria para el Thunder por 132-111, se vio empañado por una acalorada trifulca

La noche del sábado en el Capital One Arena prometía un duelo desigual, pero terminó siendo un campo de batalla. El Oklahoma City Thunder lograron una victoria por 132-111 sobre los Washington Wizards en un encuentro que se calentó más de la cuenta, culminando en una pelea que dejó a Justin Champagnie, Jaylin Williams, Cason Wallace y Ajay Mitchell fuera del partido.

Estas expulsiones, que probablemente acarrearán sanciones adicionales por parte de la liga, representan un duro golpe para los Thunder. El equipo se encuentra en una fase crucial de la Temporada 2026 de la NBA, luchando por mantener el liderato de la Conferencia Oeste ante la presión de los San Antonio Spurs.

Chet Holmgren se enfrenta a Alex Sarr en el partido de Oklahoma City Thunder contra Washington Wizards | AP
Chet Holmgren se enfrenta a Alex Sarr en el partido de Oklahoma City Thunder contra Washington Wizards | AP

Así fue la victoria de Oklahoma City

Shai Gilgeous-Alexander, el vigente MVP de la temporada, tuvo que cargar con el equipo y liderar la remontada con una actuación estelar de 40 puntos. Los Wizards, que llegaban con una racha de 14 derrotas consecutivas, saltaron a la cancha con una intensidad sorprendente.

Por su parte, los Thunder parecieron subestimar a su rival, por tratarse de un equipo en pleno proceso de "tanking", estrategia que busca obtener una mejor posición en el próximo draft a costa de los resultados. Sin embargo, el partido fue mucho más reñido de lo esperado y el marcador cambió de líder en 15 ocasiones, además que estuvo empatado en 12.

Los Thunder no consiguieron una ventaja de dos dígitos hasta el último cuarto, ya que cada intento de escapada era neutralizado por la férrea defensa de los Wizards. El buen desempeño de Washington se basó en su acierto desde el perímetro, con 15 de 31 en triples durante los tres primeros periodos.

Shai Gilgeous-Alexander realiza un tiro en el partido de Oklahoma City contra los Washington Wizards en la NBA | AP
Shai Gilgeous-Alexander realiza un tiro en el partido de Oklahoma City contra los Washington Wizards en la NBA | AP

De igual forma, la determinación de sus jóvenes talentos por demostrar su valía, impulsaron a los Wizards ante el campeón. La paridad fue tal que el primer cuarto finalizó 32-32, y al descanso, la ventaja de Oklahoma era de apenas cinco puntos (69-64), un reflejo de la inesperada competitividad del encuentro.

¿Por qué hubo pelea en el partido entre Thunder y Wizards?

A solo 27 segundos del final de la primera mitad, se desató el caos. Un encontronazo entre Jaylin Williams (Thunder) y Justin Champagnie (Wizards) derivó en una pelea masiva. La situación escaló cuando Champagnie tocó el rostro de Ajay Mitchell, involucrando a casi todos los jugadores en la cancha.

El propio Gilgeous-Alexander tuvo que intervenir, arrastrando a Mitchell hacia el túnel de vestuarios para sacarlo del tumulto. Su esfuerzo fue en vano, ya que los árbitros decidieron expulsarlo junto a sus compañeros Jaylin Williams y Cason Wallace. Por el lado de los Wizards, Champagnie también fue enviado a las duchas. El incidente se saldó con cuatro faltas técnicas para Oklahoma y dos para Washington.

Tras el descanso, ambos equipos regresaron a la cancha con los ánimos caldeados. Los Wizards lograron ponerse por delante nuevamente, pero fue entonces cuando Gilgeous-Alexander tomó las riendas, anotando 16 puntos en el tercer cuarto para mantener a su equipo en la pelea.

El partido se rompió definitivamente en el último periodo. Un parcial de 13-0 a favor de los Thunder dejó a Washington sin anotar durante casi seis minutos, hasta que un triple de Bub Carrington rompió la sequía. A pesar de la desventaja, los Wizards nunca bajaron los brazos.

Carrington finalizó con 19 puntos, mientras que el francés Bilal Coulibaly fue el máximo anotador de su equipo con 21. En los Thunder, además de la exhibición de Gilgeous-Alexander, destacaron Chet Holmgren con 18 puntos y 10 rebotes, Jared McCain con otros 18 puntos, e Isaiah Hartenstein, quien dominó la pintura con 20 rebotes y 10 asistencias.

Jared McCain se enfrenta a Sharife Cooper en el partido de Oklahoma City Thunder contra Washington Wizards en la NBA | AP
Jared McCain se enfrenta a Sharife Cooper en el partido de Oklahoma City Thunder contra Washington Wizards en la NBA | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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