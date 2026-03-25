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Basquetbol

Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA

Karim López cerca de llegar a la NBA | IG: @karim_lopez21
Mario Ángel Guzmán Domínguez 18:29 - 24 marzo 2026
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Karim López apunta a ser el mexicano mejor seleccionado en la historia del Draft NBA 2026

Karim López está a punto de hacer historia. El sonorense se declaró elegible para el Draft de la NBA 2026 y, de acuerdo con distintas proyecciones, podría convertirse en el mexicano con la selección más alta en la historia. Por ello, vale la pena repasar a los mexicanos que han llegado a la liga a través del Draft.

Para empezar, únicamente seis tricolores han disputado partidos oficiales en la NBA: Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano-Anderson y Jaime Jáquez Jr.. Sin embargo, hubo otros casos que se quedaron cerca de dar el salto.

Karim López, basquetbolista mexicano | IMAGO7

El camino de Karim al foco principal

El camino más común para llegar a la NBA es el Draft, aunque no es el único: también existen vías como firmar como agente libre no drafteado, ser fichado desde otra liga profesional o desarrollarse en la G League.

El primer nacido en México seleccionado en el Draft fue Alberto Almanza en 1960, cuando Los Angeles Lakers lo eligieron con el pick 63. No obstante, “Chorrito” decidió no firmar para mantener su elegibilidad con la selección nacional, con la que disputó los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Años más tarde, en 1970, Manuel Raga —considerado por muchos como el mejor basquetbolista mexicano de la historia— fue seleccionado por los Atlanta Hawks. Sin embargo, los bajos salarios de la época y motivos personales lo llevaron a continuar su exitosa carrera en Europa.

Eduardo Nájera en un partido con los Mavericks

¿Qué otros jugadores mexicanos han pasado por NBA?

El primer nacido en México que fue drafteado y sí jugó en la NBA fue Eduardo Nájera, elegido en el pick 38 por los Houston Rockets, aunque de inmediato fue enviado a los Dallas Mavericks, donde inició su trayectoria en la liga.

Más recientemente, Jaime Jáquez Jr. fue seleccionado en el Draft de 2023 por el Miami Heat. Si bien nació en California, sus raíces mexicanas lo han acercado al país, al grado de mostrarse orgulloso de representarlo, incluso cuando jugó en México en 2024.

Gustavo Ayón destacó en el basquetbol español | MEXSPORT

Horacio Llamas llegó a la élite como agente libre no drafteado; Ayón lo logró destacándose en España; mientras que Toscano y Gutierrez lo hicieron por medio de la G League.

Ahora, con Karim López en el radar del Draft 2026, distintos expertos lo proyectan entre las selecciones 10 y 11. De concretarse, no solo daría un paso histórico en su carrera, sino que también se convertiría en el mexicano mejor posicionado en un Draft, superando el pick 18 de Jáquez Jr. y marcando un nuevo hito para el basquetbol nacional.

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