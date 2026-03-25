¡Bomba en la NBA! Seattle y Las Vegas más cerca que nunca de tener equipo

La junta de gobernadores de la NBA aprobó este miércoles un plan que abre la puerta para analizar formalmente la expansión de la liga hacia nuevas ciudades. Entre las principales candidatas aparecen Las Vegas y Seattle, dos mercados que desde hace años han sido considerados ideales para sumar nuevas franquicias.

El comisionado Adam Silver destacó que esta decisión refleja el interés real de la liga por crecer en plazas con sólida tradición basquetbolera, aunque dejó claro que el proceso apenas comienza y aún no hay nada definido.

Análisis en marcha: inversión, ciudades y dueños

Como parte de este proceso, la NBA ya trabaja con la firma PJT Partners, que fungirá como asesor estratégico para evaluar distintos factores clave como los mercados disponibles, posibles grupos propietarios, infraestructura de arenas y el impacto económico que tendría la expansión.

Silver adelantó que próximamente se darán a conocer más detalles, en un proceso que podría marcar el futuro de la liga en los próximos años. Por ahora, la expansión dejó de ser una mera idea y comienza a tomar forma.

Logo de la NBA | AP

Seattle sueña con el regreso de los SuperSonics

En Seattle, la noticia ha reavivado la ilusión de recuperar una franquicia, algo que no ocurre desde la salida de los Seattle SuperSonics en 2008.

Jugadores como Dejounte Murray y Paolo Banchero, ambos originarios de la ciudad, destacaron la importancia cultural del basquetbol en la región y el impacto que tendría el regreso de un equipo para las nuevas generaciones.

Los SuperSonics podrían volver a Seattle | AP

Las Vegas, una potencia sin equipo… por ahora

Por su parte, Las Vegas se ha convertido en un punto clave para la NBA en los últimos años, incluso sin contar con una franquicia. Eventos como la Liga de Verano y la Copa NBA han consolidado a la ciudad como un centro fundamental dentro del ecosistema de la liga.

Raiders (2-4) viene de vencer a Titans en casa | AP

Además, el crecimiento deportivo de la ciudad con equipos como los Raiders (NFL) y cc (NHL) refuerza su candidatura como una sede lista para dar el siguiente paso.

Maxx Crosby, Las Vegas Raiders | AP

¿Qué sigue para la NBA?

En caso de concretarse la expansión, la liga tendría que definir aspectos clave como el costo de las nuevas franquicias —que podría superar los 6 mil millones de dólares—, el calendario de incorporación (siendo 2028-29 el escenario más cercano) y ajustes en la estructura de las conferencias.