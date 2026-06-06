Mundial 2026 hará historia con 48 países participantes tras debut de nuevas selecciones

La Copa Mundial 2026 no solo marcará el estreno del formato de 48 selecciones, también ampliará la lista de naciones que han participado en la máxima justa del futbol internacional.

Cabo Verde en amistoso ante Serbia l X:mugaboannet2

Con la clasificación de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, el número de países que han disputado al menos una Copa del Mundo ascenderá a 84, una cifra histórica para el torneo organizado por la FIFA.

Hasta la edición de Qatar 2022, un total de 80 selecciones nacionales habían tenido presencia mundialista desde la creación del certamen en 1930.

Selección de Curazao | @Concacaf

Sin embargo, la expansión del torneo para 2026 abrió la puerta para que nuevas naciones hicieran realidad el sueño mundialista.

Cabo Verde se convertirá en el primer representante de su país en una Copa del Mundo, al igual que Curazao, que escribirá una página dorada en la historia del futbol caribeño.

Jordania debutará como mundialista en 2026 | X: @JordanFA

Por su parte, Jordania y Uzbekistán también vivirán su primera experiencia en el escenario más importante del balompié internacional.

De esta manera, el Mundial de 2026 dejará una huella significativa más allá de la lucha por el título, al incrementar a 84 el número de naciones que han formado parte de la historia mundialista.

Cabe señalar que están divididos por 12 grupos de 4 selecciones cada uno. Los dos primeros, y los mejores ocho terceros avanzan a dieciseisavos.