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Futbol

Trabajadores del SoFi Stadium en huelga por el ICE a días del Mundial 2026

Explanada del SoFi Stadium, estadio mundialista | MEXSPORT
Explanada del SoFi Stadium, estadio mundialista | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 12:55 - 06 junio 2026
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El sindicato de unos 2 mil empleados exige garantías a la FIFA

A tan solo unos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 el sindicato de trabajadores del SoFi Stadium han decretado una huelga para manifestarse ante la FIFA, pidiendo las garantías de que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quede fuera de las inmediaciones del recinto. 

Alrededor de unos 2 mil empleados del inmueble buscan que los agentes de inmigración no tengan acceso a sus datos personales, ni tengan presencia a los alrededores, resalta a través de Los Angeles Times.

Organizadores del Mundial 2026 aseguraron que no habrá redadas de ICE en los estadios de Estados Unidos./ AP

¿Hay antecedentes en el SoFi Stadium de protestas?

Cabe mencionar, que no es la primera vez que la tensión en Estados Unidos se hace presente con las protestas contra las redadas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump con respecto a eventos de futbol.

En la inauguración de la Copa Oro 2025, algunas personas fueron alrededor del SoFi Stadium, recinto donde la Selección Mexicana se presentó para abrir el telón del torneo ante República Dominicana, para manifestarse con banderas de México haciendo eco con lo sucedido en las calles de Los Ángeles.

Interior del SoFi Stadium, estadio mundialista de 2026 | MEXSPORT
Interior del SoFi Stadium, estadio mundialista de 2026 | MEXSPORT

La protesta también fue con carteles levantando la voz contra las redadas que se han intensificado por la situación migratoria. En aquel momento Estados Unidos pausó las redadas en algunos sectores de trabajo como: Industrias agrícolas, hoteles y restaurantes; sin embargo, las protestas han dejado en suspenso el futuro de la situación que se ha salido de control.

El SoFi Stadium; el estadio más prestigioso de Estados Unidos 

En Inglewood, California, se encuentra uno de los estadios más impresionantes y modernos del planeta. El SoFi Stadium no sólo representa la nueva era de los recintos deportivos en Estados Unidos, también será uno de los escenarios estelares del Mundial 2026.

Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT
Panorámica del SoFi Stadium, estadio mundialista para 2026 | MEXSPORT

Con una arquitectura futurista y tecnología de última generación, el inmueble ubicado en el área metropolitana de Los Ángeles se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo durante la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, el inmueble californiano tendrá la responsabilidad de albergar partidos mundialistas en una de las ciudades más emblemáticas del planeta y el primero de ellos será el 12 de junio con el Estados Unidos vs Paraguay.

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