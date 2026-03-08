Santiago Giménez, en la mira de la Premier League tras meses sin jugar en AC Milan

Santiago Giménez se ha consolidado como uno de los futbolistas mexicanos más destacados del momento en Europa. Aunque está cerca de regresar a la actividad con el AC Milan, distintos reportes apuntan que su futuro podría estar lejos de la Serie A, debido al interés que ha despertado en clubes de la Premier League.

El delantero mexicano llegó al conjunto rossonero en enero de 2024 procedente del Feyenoord, luego de consolidarse como uno de los goleadores más importantes del futbol neerlandés. Desde su llegada a Italia, el exjugador de Cruz Azul ha logrado aportar siete goles con la camiseta del AC Milan.

Sin embargo, su temporada se vio interrumpida debido a una lesión que lo dejó fuera de las canchas desde finales de 2025. Debido a esta situación, Giménez no pudo participar en el reciente Derbi de la Madonnina, donde el AC Milan enfrentó al Inter de Milán.

Santiago Giménez puede regresar al AC Milán en marzo | MEXSPORT

AC Milan analizaría vender a Santiago Giménez

A pesar de que su regreso a las canchas podría darse en cualquier momento durante el mes de marzo, la directiva del AC Milan estaría evaluando distintas opciones para el futuro del delantero mexicano. Entre ellas, no se descarta una posible venta si llega una oferta atractiva.

De acuerdo con información del periodista Marco Varini, el conjunto italiano estaría dispuesto a escuchar propuestas por Santiago Giménez, quien tendría un valor cercano a los 30 millones de euros en el mercado de transferencias.

El atacante surgido de la cantera de Cruz Azul mantiene un buen cartel en el futbol europeo, especialmente por su capacidad goleadora y su constante crecimiento en los últimos años, lo que ha despertado el interés de equipos en Inglaterra.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT

Sunderland y Leeds United seguirían al delantero mexicano

Según diversos reportes, dos clubes de la Premier League estarían atentos a la situación de Santiago Giménez. Se trata del Sunderland y el Leeds United, equipos que actualmente se encuentran en la zona media de la tabla y buscan reforzar su ataque.

Ambas escuadras ven en el mexicano una opción interesante para potenciar su ofensiva de cara a la próxima temporada. Por ahora no existe una oferta formal, pero el interés podría avanzar dependiendo de la evolución de Giménez y su regreso con el AC Milan en las próximas semanas.