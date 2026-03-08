Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Santiago Giménez, en la mira de la Premier League tras meses sin jugar en AC Milan

Santiago Giménez no juega en el AC Milán desde octubre 2025 | MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 16:36 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano lleva lesionado desde octubre de 2025 y, aunque apunta a regresar, se especula que puede emigrar

Santiago Giménez se ha consolidado como uno de los futbolistas mexicanos más destacados del momento en Europa. Aunque está cerca de regresar a la actividad con el AC Milan, distintos reportes apuntan que su futuro podría estar lejos de la Serie A, debido al interés que ha despertado en clubes de la Premier League.

El delantero mexicano llegó al conjunto rossonero en enero de 2024 procedente del Feyenoord, luego de consolidarse como uno de los goleadores más importantes del futbol neerlandés. Desde su llegada a Italia, el exjugador de Cruz Azul ha logrado aportar siete goles con la camiseta del AC Milan.

Sin embargo, su temporada se vio interrumpida debido a una lesión que lo dejó fuera de las canchas desde finales de 2025. Debido a esta situación, Giménez no pudo participar en el reciente Derbi de la Madonnina, donde el AC Milan enfrentó al Inter de Milán.

Santiago Giménez puede regresar al AC Milán en marzo | MEXSPORT

AC Milan analizaría vender a Santiago Giménez

A pesar de que su regreso a las canchas podría darse en cualquier momento durante el mes de marzo, la directiva del AC Milan estaría evaluando distintas opciones para el futuro del delantero mexicano. Entre ellas, no se descarta una posible venta si llega una oferta atractiva.

De acuerdo con información del periodista Marco Varini, el conjunto italiano estaría dispuesto a escuchar propuestas por Santiago Giménez, quien tendría un valor cercano a los 30 millones de euros en el mercado de transferencias.

El atacante surgido de la cantera de Cruz Azul mantiene un buen cartel en el futbol europeo, especialmente por su capacidad goleadora y su constante crecimiento en los últimos años, lo que ha despertado el interés de equipos en Inglaterra.

Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT
Santiago Giménez en lamento con la Selección Mexicana durante un amistoso en 2025 | MEXSPORT

Sunderland y Leeds United seguirían al delantero mexicano

Según diversos reportes, dos clubes de la Premier League estarían atentos a la situación de Santiago Giménez. Se trata del Sunderland y el Leeds United, equipos que actualmente se encuentran en la zona media de la tabla y buscan reforzar su ataque.

Ambas escuadras ven en el mexicano una opción interesante para potenciar su ofensiva de cara a la próxima temporada. Por ahora no existe una oferta formal, pero el interés podría avanzar dependiendo de la evolución de Giménez y su regreso con el AC Milan en las próximas semanas.

Santiago Giménez | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
19:21 ¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
19:18 Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
19:16 Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
19:07 ¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
18:50 Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
18:43 ¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
18:42 Chaco Giménez se enciende en su debut en la Kings League y encara a Rafael Cid
18:31 Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
18:16 ¿Acuchillan al Bicampeón? Analistas arbitrales destacan una tarjeta roja no sancionada en Toluca vs Bravos
18:15 Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 11 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con edición 3D en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Beisbol
08/03/2026
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Futbol
08/03/2026
Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Futbol
08/03/2026
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
08/03/2026
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
Futbol
08/03/2026
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos