Futbol

Brian Rodríguez sobre la salida de Álvaro Fidalgo: “No será fácil de reemplazar”

Rodríguez habló sobre la salida de Fidalgo | MEXSPORT
Marcos Olvera García 09:53 - 01 febrero 2026
El delantero uruguayo habló sobre la salida de Álvaro Fidalgo, que apunta a ser nuevo jugador del Real Betis Balompié

La salida de Álvaro Fidalgo del America, de la Liga MX, rumbo al Real Betis ha generado múltiples reacciones dentro del entorno azulcrema, y una de las más destacadas fue la de Brian Rodríguez, quien reconoció el impacto que tendrá la partida del mediocampista español en el funcionamiento del equipo.

Tras el empate entre América y Necaxa, el extremo uruguayo habló sobre la importancia que tuvo Fidalgo en el esquema de las Águilas, señalando que su ausencia dejará un hueco complicado de llenar, no solo por su calidad futbolística, sino también por su liderazgo dentro del vestidor.

Rodríguez habló sobre la salida de Fidalgo | IMAGO7

Rodríguez destacó que el ahora exjugador americanista se convirtió en una pieza clave del mediocampo, aportando equilibrio, visión y continuidad al juego ofensivo del equipo, cualidades que lo llevaron a consolidarse como uno de los referentes del club en los últimos torneos.

En entrevista con W Deportes, el “Rayito” aseguró que el América pierde a un futbolista histórico, cuyo legado quedará marcado en una etapa de títulos y protagonismo dentro del futbol mexicano, lo que eleva aún más la dificultad de encontrar un sustituto a su altura.

Rodríguez habló sobre la salida de Fidalgo | MEXSPORT

“Fida es fundamental para nosotros, se ha metido en la historia del América. Un gran compañero, un gran amigo al que le deseo lo mejor y bueno, buscaremos reemplazarlo, aunque no es fácil. Le deseamos lo mejor”, expresó Rodríguez, quien también valoró su calidad humana fuera de la cancha.

Al mismo tiempo, el atacante uruguayo elogió la llegada de Raphael Veiga, mediocampista brasileño que arribó este sábado a la Ciudad de México para concretar su fichaje con las Águilas, y que apunta a convertirse en una de las piezas importantes del nuevo proyecto.

Rodríguez habló sobre la salida de Fidalgo | MEXSPORT

Rodríguez consideró que Veiga cuenta con las condiciones necesarias para aportar creatividad y liderazgo al mediocampo, aunque reconoció que adaptarse a la exigencia y presión de América no será sencillo, especialmente tras la salida de un referente como Fidalgo.

Mientras tanto, Fidalgo iniciará una nueva etapa en el futbol europeo con el Real Betis, equipo que compite en la Primera División de España y pelea por puestos de Champions League, dejando en Coapa un vacío significativo, pero también la expectativa de que el América se reinvente con sus nuevas incorporaciones.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

