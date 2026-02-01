Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

David Faitelson cuestiona las posibilidad del América tras la salida de Álvaro Fidalgo

Fidalgo dejará al América para regresar al futbol español | MEXSPORT
Marcos Olvera García 09:30 - 01 febrero 2026
El comunicador puso en duda las chances para poder campeonar del cuadro azulcrema tras la salida del mediocampista español

A casi cinco años de su llegada a México, Álvaro Fidalgo está cerca de irse del America para volver al futbol español, lo que ha despertado las dudas sobre las chances que tiene el cuadro de Coapa por aspirar a ganar la Liga MX.

Uno de los críticos más importantes de la actualidad de los dirigidos de André Jardine es David Faitelson, el comunicador de TUDN publicó un mensaje en sus redes sociales donde cuestiona el futuro de las Águilas en el presente torneo.

Fidalgo dejará al América para regresar al futbol español | MEXSPORT

"La cuestión es: ¿en cuánto bajan las posibilidades del América de ser campeón sin Álvaro Fidalgo?", escribió David Faitelson en sus redes sociales.

América, antes del partido frente a Necaxa, había sufrido para poder marcar, no había podido ganar en el torneo y estaba en los últimos puestos de la tabla general en el torneo Clausura 2026.

Fidalgo dejará al América para regresar al futbol español | IMAGO7

Con América, Fidalgo disputó un total de 227 partidos, en esos encuentros, el español anotó 22 goles, dio 30 asistencias y se proclamó como tricampeón en la Liga MX.

Álvaro Fidalgo fue pieza clave para que los de Coapa lograrán tres títulos de Liga MX de forma consecutiva, América anunció la llegada de Raphael Veiga, que llega procedente del Palmeiras.

El mediocampista español tiene todo para volver a su país, donde jugará en el Real Betis Balompié en LaLiga.

Fidalgo dejará al América para regresar al futbol español | IMAGO7
