Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas Mitológicos: Efraín Juárez comparó la temporada de su equipo con la historia de Ícaro

Efraín Juárez en Pumas I IMAGO7
Aldo Martínez 09:38 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico de los universitarios aseguró que su equipo mantiene un equilibrio en la competencia

Una vez más los Pumas dieron mucho de qué hablar tanto dentro como fuera de la cancha. Universidad Nacional derrotó a los Santos de la Comarca Lagunera, tras el duelo, su técnico, Efraín Juárez, hizo una analogía de cómo ve a su equipo en el Clausura 2026 de la Liga MX, comparándolo con el cuento de la mitología griega sobre Icaro. 

Pumas celebra tras un gol | IMAGO7

El cuento de Pumas

Luego de que el equipo de cantera se impuso ante los de Torreón, el estratega mexicano fue cuestionado sobre su equipo y su rendimiento, por lo que Juárez no tardó en comparar a su equipo con Ícaro y su trágica historia

“Es una historia que les cuento mucho a ellos (sus jugadores), ni vueles muy arriba porque el sol te derrite las alas, ni muy abajo porque la brisa del mar también te las derrite y terminas estrellándote”, relató el técnico universitario.
Efraín Juárez en Pumas I IMAGO7

Juárez no solo fue conciso en sus declaraciones, sino que también aseguró que a sus jugadores siempre les deja en claro que deben seguir un equilibrio siempre, estando en medio y avanzando con un ritmo específico y eficiente.

“Siempre en medio con mucho equilibrio, con mucho balance, estamos en eso, vuelvo a repetir, desde la perspectiva hoy somos muy claros en el equipo, por momentos estamos bien y no solo cuando se pierde, también cuando se pierde o se empata, debemos hacer que esos momentos se vuelvan más largos, que los 90 minutos se vuelvan lo que son nuestros momentos”, sentenció el estratega.
Pumas en goleada dentro de la J4 l IMAGO7

¿Momento de redención en C.U.?

Los Pumas tal y como confesó su estratega viven momentos llenos de altibajos, a veces muestran una cara positiva dentro del terreno de juego que se refleja en resultados como el de la victoria en Ciudada Universitaria, pero otras veces dejan más preguntas que respuestas. 

Con su resultado positivo en la Jornada 4 ante el Santos, el equipo de Efraín Juárez llegó hasta la tercera posición del Clausura 2026, solo por debajo de Chivas y Cruz Azul. En cuatro duelos,  Pumas suma un total de ocho puntos, derivados de dos victorias y dos empates.

El siguiente reto para los míticos Pumas será un reto internacional, pues después de cuatro buenas jornadas en el torneo local, el azul y oro hará su debut en la CONCACAF Champions Cup.  Universidad Nacional visitará a San Diego para el juego de ida, correspondiente a la primera ronda de eliminación.

Pumas vs Santos Jornada 4 I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones