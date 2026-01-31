Pumas Mitológicos: Efraín Juárez comparó la temporada de su equipo con la historia de Ícaro

Una vez más los Pumas dieron mucho de qué hablar tanto dentro como fuera de la cancha. Universidad Nacional derrotó a los Santos de la Comarca Lagunera, tras el duelo, su técnico, Efraín Juárez, hizo una analogía de cómo ve a su equipo en el Clausura 2026 de la Liga MX, comparándolo con el cuento de la mitología griega sobre Icaro.

Pumas celebra tras un gol | IMAGO7

El cuento de Pumas

Luego de que el equipo de cantera se impuso ante los de Torreón, el estratega mexicano fue cuestionado sobre su equipo y su rendimiento, por lo que Juárez no tardó en comparar a su equipo con Ícaro y su trágica historia

“Es una historia que les cuento mucho a ellos (sus jugadores), ni vueles muy arriba porque el sol te derrite las alas, ni muy abajo porque la brisa del mar también te las derrite y terminas estrellándote”, relató el técnico universitario.

Efraín Juárez en Pumas I IMAGO7

Juárez no solo fue conciso en sus declaraciones, sino que también aseguró que a sus jugadores siempre les deja en claro que deben seguir un equilibrio siempre, estando en medio y avanzando con un ritmo específico y eficiente.

“Siempre en medio con mucho equilibrio, con mucho balance, estamos en eso, vuelvo a repetir, desde la perspectiva hoy somos muy claros en el equipo, por momentos estamos bien y no solo cuando se pierde, también cuando se pierde o se empata, debemos hacer que esos momentos se vuelvan más largos, que los 90 minutos se vuelvan lo que son nuestros momentos”, sentenció el estratega.

Pumas en goleada dentro de la J4 l IMAGO7

¿Momento de redención en C.U.?

Los Pumas tal y como confesó su estratega viven momentos llenos de altibajos, a veces muestran una cara positiva dentro del terreno de juego que se refleja en resultados como el de la victoria en Ciudada Universitaria, pero otras veces dejan más preguntas que respuestas.

Con su resultado positivo en la Jornada 4 ante el Santos, el equipo de Efraín Juárez llegó hasta la tercera posición del Clausura 2026, solo por debajo de Chivas y Cruz Azul. En cuatro duelos, Pumas suma un total de ocho puntos, derivados de dos victorias y dos empates.

El siguiente reto para los míticos Pumas será un reto internacional, pues después de cuatro buenas jornadas en el torneo local, el azul y oro hará su debut en la CONCACAF Champions Cup. Universidad Nacional visitará a San Diego para el juego de ida, correspondiente a la primera ronda de eliminación.