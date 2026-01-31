Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento

Arrancó la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX, tras el parón por mini gira de la Selección Mexicana; la cuarta fecha arrancó con lluvía de goles en par de partidos que dejó a los Pumas como el gran protagonista en CU con goleada contundente.

Puebla ante Toluca l IMAGO7

La cartelera arrancó con empate sin goles entre Puebla y Toluca. La Franja logró sacarle el empate al bicampeón de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc; el equipo choricero pudo haberlo ganado; sin embargo, se encontró con la falla de un penal por parte de Sebastián Córdova, uno de sus refuerzos.

Con la unidad los Choriceros llegaron a ocho unidades en el cuarto puesto, tras dos victorias y dos empates, sin derrota. Por su parte, los Camoteros alcanzó las cuatro puntos en la decimosegunda posición de la tabla.

Pumas celebrando ante Santos l IMAGO7

Pumas y Cruz Azul vuelven a ser protagonistas

Los Pumas de Efraín Juárez dieron un golpe de autoridad en la Jornada 4 del Clausura 2026, Universidad Nacional goleó 4-0 a Santos Laguna, con una actuación sobresaliente de Jordan Carrillo, exjugador de los Guerreros, al anotar un doblete.

Con la victoria los universitarios escalaron hasta el tercer puesto de momento, con 8 puntos, por encima de los dirigidos por Antonio Mohamed gracias a la mejor diferencia de goles, y con una marca invicta en el Clausura 2026.

Cruz Azul ante Bravos en J4 l IMAGO7

Finalmente, la cartelera se cerró con una locura de partido entre Cruz Azul y Bravos de Juárez en la frontera, donde La Máquina venció 3- 4 a FC Juárez en un partido que tenía dominado desde muy temprano en el encuentro y terminó por llevarse un susto en la parte final.

Los locales parecían estar sentenciados; sin embargo, aprovecharon la desconcentración de la visita y metieron tensión al final, Guilherme Castilho hizo 2-4 y Óscar Estupiñán al 90+1 haría su doblete para dejar un 3-4 dramático aunada a una expulsión de Gabriel Fernández. Los cementeros son colíderes.

¿Quién lidera la clasificación en el CL2026?