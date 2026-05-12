¡De la TV a la realidad!: Actor firma con equipo de Segunda División

Cristo Fernandez, actor oriundo de Guadalajara, Jalisco, logró cumplir su sueño de la infancia de convertirse en un jugador de futbol profesional, esto gracias al fichaje reciente de El Paso Locomotive. Esto sucede a sus 35 años, una edad ciertamente grande para su inicio en el mundo profesional del futbol. El actor llegó a la fama gracias a su papel como ‘Dani Rojas’ en la serie de comedia de Apple TV ‘Ted Lasso’.

Cristo Fernandez inicia con El Paso Locomotive

Este logro fue resultado de un par de meses a prueba con el equipo y de hacerse de la confianza del equipo y del director técnico, Junior González. Sin embargo, el fichaje queda pendiente a la aprobación de la USL Championship y de acuerdo a diferentes términos y condiciones del contrato que no se pueden divulgar al público.

Junior González, director técnico de El Paso Locomotive, se expresó acerca del fichaje diciendo: “Cristo es una gran incorporación a nuestra plantilla, ya que añade otra amenaza ofensiva a nuestra línea de ataque. Su pasión por el juego y sus cualidades de liderazgo en el vestuario nos permiten seguir fomentando la cultura positiva que buscamos como club”.

Cristo Fernández firmó con el equipo de segunda división | x @eplocomotivefc

El sueño hecho realidad

La historia de Cristo con el futbol es más antigua que su papel en ‘Ted Lasso’. De niño fue parte de la cantera de Tecos de Zapopan, así como pasar recientemente con el segundo equipo del Chicago Fire.

“El futbol siempre ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi identidad, y sin importar a donde me haya llevado la vida, el sueño de competir profesionalmente nunca abandonó mi corazón”, expresó Cristo Fernández

Cristo Fernandéz, actor de la serie Ted Lasso

Cristo destaca por tener grandes habilidades con el balón, contar con precisión en la ofensiva como delantero y el liderazgo con el equipo. Así que no es ninguna sorpresa el inmediato fichaje por parte de El Paso Locomotive.