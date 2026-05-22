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Futbol

¡Reencuentro entre grandes! Joel Huiqui se reunió con 'Kikín' Fonseca antes de la Final

Francisco 'Kikín' Fonseca y Joel Huiqui como jugadores de Cruz Azul | MEXSPORT
Francisco 'Kikín' Fonseca y Joel Huiqui como jugadores de Cruz Azul | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:40 - 21 mayo 2026
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El técnico de Cruz Azul se juntó con el ahora comentarista de TUDN, con quien coincidió como jugador

¿Le dará suerte? Si algo distingue al futbol son las amistades que deja en el camino. Así lo demostraron Francisco 'Kikín' Fonseca y Joel Huiqui, quien años después de que coincidieron como jugadores de Cruz Azul, se reencontraron en la ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX ante Pumas.

El exdefensa de la Máquina llegó al banquillo tras la decisión de la directiva de concluir su vínculo con Nicolás Larcamón. Con dos victorias y un empate en cinco compromisos, Huiqui llevó al equipo a la Final del torneo, en la cual se encontró con el exdelantero, actualmente comentarista de la cadena TUDN.

Joel Huiqui y Kikín Fonseca previo a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Huiqui y Kikín Fonseca previo a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Un reencuentro especial, sin festejo

Huiqui y Fonseca coincidieron por tres torneos en el equipo de la Noria, del Clausura 2005 que llegó el atacante, a después del Clausura 2006 que se marchó a Benfica. Después de eso, el 'Kikín', que antes de jugar con Cruz Azul estuvo en Pumas, regresó para jugar con Tigres, donde volvieron a verse en la cancha como rivales.

Ahora, volvieron a verse las caras pero fuera de la cancha y compartieron un abrazo muy especial. En el caso de Huiqui, no fue el único reencuentro que tuvo, ya que también se reunió con Emanuel 'Tito' Villa, con quien coincidió en la Máquina del Apertura 2009 que llegó el delantero a después del Apertura 2010 que el defensa se fue a Monarcas Morelia.

Joel Huiqui y 'Kikín' Fonseca en partido de Cruz Azul contra Tigres | MEXSPORT
Joel Huiqui y 'Kikín' Fonseca en partido de Cruz Azul contra Tigres | MEXSPORT

Curiosamente, tanto Kikín como Tito saben lo que es vestir la playera de Pumas y Cruz Azul, pero mientras el mexicano tuvo buenos momentos con ambos clubes, el argentino solo brilló con los celestes. De hecho, en su momento declaró que nunca quiso marcharse de la Máquina y que fue el expresidente, Guillermo 'Billy' Álvarez.

Al final, ninguno de los dos ahora comentaristas de TUDN pudo celebrar en ningún sentido, ya que el partido finalizó con un empate sin goles, sobre todo por la importante actuación de Keylor Navas. Será en el partido de vuelta, en el Estadio Olímpico Universitario, que se defina al campeón del Clausura 2026.

Emanuel Villa, Joel Huiqui y 'Kikín' Fonseca con el equipo de TV Azteca previo a la Final de la Liga MX | MEXSPORT
Emanuel Villa, Joel Huiqui y 'Kikín' Fonseca con el equipo de TV Azteca previo a la Final de la Liga MX | MEXSPORT

¿Cuándo y a qué hora es la Final de vuelta?

El compromiso de vuelta en CU está programado para este domingo 27 de mayo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Si bien los universitarios tendrán el apoyo de su gente, ya no les basta empata como en Cuartos de Final y Semifinales, pues habría tiempos extra y penales. El partido podrá verse por la señal de TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

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