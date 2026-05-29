Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Basquetbol

Spurs fuerzan 7mo juego en Oklahoma City al aplastar 118-91 a Thunder

Spurs superaron al Thunder en el Juego 6 de la Final de Conferencia | AP
Spurs superaron al Thunder en el Juego 6 de la Final de Conferencia | AP
Associated Press (AP) 22:06 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
San Antonio logró imponerse ante el Thunder soñando con llegar a las Finales

Victor Wembanyama anotó 28 puntos, capturó 10 rebotes y sumó tres tapas a la causa de los Spurs de San Antonio, quienes enviaron la Final de la Conferencia Oeste de vuelta a Oklahoma City para el séptimo partido, al aplastar el jueves 118-91 al Thunder.

El encuentro definitivo se disputará la noche del sábado en Oklahoma City, y el ganador recibirá a los Knicks de Nueva York el miércoles para abrir las Finales de la NBA.

Wembanyama y los Spurs despertaron tras una desganada derrota por 127-114 sufrida el martes en el quinto encuentro. Esta vez, brindaron su actuación más enérgica de esta serie de altibajos.

Thunder no pudo asegurar su lugar en las Finales de la NBA | AP
Thunder no pudo asegurar su lugar en las Finales de la NBA | AP

Dylan Harper anotó 18 puntos, Stephon Castle agregó 17 y Devin Vassell aportó 12 puntos y dos tapones atronadores por San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander quedó limitado a 15 puntos, la mayor cifra del Thunder, al atinar 6 de 18 tiros de campo.

El Thunder, campeón defensor, se quedó sin anotar durante ocho minutos en el tercer cuarto, mientras los Spurs encadenaron 22 puntos consecutivos para poner el marcador 92-64 con 56 segundos por jugar en el periodo.

Spurs detuvieron al Thunder en el Juego 6 de la Final de Conferencia | AP
Spurs detuvieron al Thunder en el Juego 6 de la Final de Conferencia | AP

El margen promedio de victoria ha sido de 15,3 puntos. Los Spurs han ganado por un promedio de 18,3 puntos.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NBA
Lo Último
00:57 Álvaro Fidalgo está entusiasmado por jugar de nuevo en el Estadio Banorte con la Selección Mexicana
00:50 Alexis Vega confía en que estará listo para el partido inaugural de la Copa del Mundo
00:28 Hormiga González quiere hacer historia en el Mundial: 'Tenemos una oportunidad irrepetible'
00:13 Knicks de vuelta a las Finales de NBA: el impacto de Nueva York en el basquetbol
00:06 México en las Copas del Mundo: Chile 1962, la primera victoria en el torneo
00:01 Enrique Riquelme acusa a Florentino Pérez de difundir información falsa sobre elecciones del Real Madrid
00:00 Historia de los Mundiales: Alemania 1974, la llegada de la Naranja Mecánica
23:53 Pumas se 'roba' figura de Chivas para el Apertura 2026
23:09 Estos son los datos que no estás obligado a entregar al registrar tu celular
22:50 La Luna Azul podrá observarse el 31 de mayo de 2026 y habrá que esperar dos años para verla otra vez