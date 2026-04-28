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Futbol

Piratas FC regresa el futbol a Veracruz: jugará en Liga de Expansión MX desde el Apertura 2026

Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:20 - 28 abril 2026
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Los cambios de cara al Apertura 2026 no solo se darán en la Liga MX, la Liga de Expansión también sufrirá modificaciones

El futbol profesional regresará a Veracruz con un nuevo protagonista: Piratas FC. La Federación Mexicana de Futbol oficializó la participación del club en la Liga de Expansión MX a partir del torneo 2026-2027, marcando un momento clave para la afición veracruzana.

El anuncio fue encabezado por Carlos Vives Gómez, presidente de la Junta Directiva, quien destacó que este proyecto representa no solo el regreso del futbol profesional, sino también una oportunidad para impulsar nuevas generaciones sin perder de vista el legado histórico del balompié en la región.

El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CAPTURA
El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CAPTURA

Un proyecto que busca impulsar el futbol en Veracruz

Piratas FC surge como resultado de más de cuatro años de trabajo conjunto entre directivos, empresarios locales y el Gobierno del Estado de Veracruz. Este esfuerzo busca consolidar una institución sólida dentro de la Liga de Expansión MX y devolverle protagonismo al estado en el futbol nacional.

El club tendrá como sede el emblemático estadio 'Pirata' Fuente, recinto que simboliza la historia futbolística de Veracruz. Con su reapertura, se pretende reconectar con la afición y recuperar la identidad deportiva que ha caracterizado a la región.

Además, la directiva ha señalado que el equipo no será únicamente un proyecto deportivo, sino también social. A través de academias y escuelas de formación, Piratas FC trabajará en el desarrollo de talento local, especialmente en niños y jóvenes veracruzanos.

Piratas FC apuesta por identidad, valores y nuevas generaciones

Carlos Vives Gómez subrayó que el club nace con valores como el profesionalismo, el compromiso y la pasión, los cuales serán fundamentales dentro y fuera de la cancha. La meta es competir al más alto nivel en la Liga de Expansión MX y aspirar a resultados importantes.

Asimismo, destacó que la transparencia y la responsabilidad institucional serán pilares en la gestión del equipo, buscando generar confianza entre la afición y la comunidad futbolística.

Veracruz no tiene equipo desde la desafiliación de los Tiburones Rojos | MEXSPORT

El proyecto también pretende convertirse en un punto de encuentro para las familias veracruzanas, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia a través del futbol. Finalmente, la directiva hizo un llamado a toda la afición para sumarse a esta nueva etapa, con el objetivo de construir juntos el futuro del futbol profesional en Veracruz.

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