Piratas FC regresa el futbol a Veracruz: jugará en Liga de Expansión MX desde el Apertura 2026

El futbol profesional regresará a Veracruz con un nuevo protagonista: Piratas FC. La Federación Mexicana de Futbol oficializó la participación del club en la Liga de Expansión MX a partir del torneo 2026-2027, marcando un momento clave para la afición veracruzana.

El anuncio fue encabezado por Carlos Vives Gómez, presidente de la Junta Directiva, quien destacó que este proyecto representa no solo el regreso del futbol profesional, sino también una oportunidad para impulsar nuevas generaciones sin perder de vista el legado histórico del balompié en la región.

El remodelado Estadio Luis Pirata Fuente albergará al nuevo equipo | CAPTURA

Un proyecto que busca impulsar el futbol en Veracruz

Piratas FC surge como resultado de más de cuatro años de trabajo conjunto entre directivos, empresarios locales y el Gobierno del Estado de Veracruz. Este esfuerzo busca consolidar una institución sólida dentro de la Liga de Expansión MX y devolverle protagonismo al estado en el futbol nacional.

El club tendrá como sede el emblemático estadio 'Pirata' Fuente, recinto que simboliza la historia futbolística de Veracruz. Con su reapertura, se pretende reconectar con la afición y recuperar la identidad deportiva que ha caracterizado a la región.

El equipo Piratas FC participará en la Liga de Expansión MX a partir del torneo 2026-2027, así lo dio a conocer el presidente de la Junta Directiva Carlos Vives Gómez, quien además expresó que a partir de hoy se abre la cancha a nuevas generaciones sin olvidar el legado histórico pic.twitter.com/iOckTSn9hQ — Piratas F.C. (@Piratasfutbolfc) April 28, 2026

Además, la directiva ha señalado que el equipo no será únicamente un proyecto deportivo, sino también social. A través de academias y escuelas de formación, Piratas FC trabajará en el desarrollo de talento local, especialmente en niños y jóvenes veracruzanos.

Piratas FC apuesta por identidad, valores y nuevas generaciones

Carlos Vives Gómez subrayó que el club nace con valores como el profesionalismo, el compromiso y la pasión, los cuales serán fundamentales dentro y fuera de la cancha. La meta es competir al más alto nivel en la Liga de Expansión MX y aspirar a resultados importantes.

Asimismo, destacó que la transparencia y la responsabilidad institucional serán pilares en la gestión del equipo, buscando generar confianza entre la afición y la comunidad futbolística.

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