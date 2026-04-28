André Jardine: ¿Cuál es su balance contra Pumas como director técnico de América?

En los Cuartos de Final del Clausura 2026, América se medirá a Pumas en busca de un boleto a Semifinales. Sin embargo, el duelo va más allá del terreno de juego, pues también en el banquillo están los directores técnicos. En este caso, André Jardine enfrentará por décima y onceava vez a Universidad Nacional desde que llegó al futbol mexicano, rival con el que tiene un saldo a favor.

Jardine con Nathan Silva, defensa de Pumas I MEXSPORT

¿Cómo la ha ido a André Jardine cuando enfrenta a Pumas?

Luego de cuatro años dentro del futbol mexicano, Jardine, entre su estancia con Atlético San Luis y América, ha enfrentado en nueve ocasiones a Pumas. Las primeras dos fueron el equipo potosino, mientras que las otras siete fue en el banquillo de las Águilas. En estos duelos, el directo técnico brasileño tiene un balance positivo luego de cinco victorias y cuatro derrotas, con 14 goles a favor y 10 en contra.

Cuando estuvo en Atlético San Luis, el estratega sudamericano dirigió tres veces ante Pumas. En las primeras dos, su equipo venció a los Felinos, en aquel entonces dirigido por Andrés Lillini, con marcadores de 3-2 y 2-0. Su tercer y último enfrentamiento ante esta escuadra universitaria mientras comandaba a los potosinos lo perdió 3-1, ya con Antonio Mohamed en el banquillo de en frente.

Andre Jardine en CU I MEXSPORT

¿Cuál es el balance de André Jardine en los Clásicos Capitalinos?

Ya con América, su balance ha sido parejo, pues en seis enfrentamientos ante Pumas, en tres han ganado las Águilas, además de que tiene el mismo número de derrotas. La primera vez que dirigió un Clásico Capitalino fue en el Apertura 2023. En aquella ocasión, los dirigidos por el estratega brasileño vencieron a Pumas por la mínima, pues un penalti anotado por parte de Jonathan Rodríguez les dio los tres puntos a los de Coapa.

Posteriormente, Universidad Nacional, con Gustavo Lema como su director técnico, tuvo una racha de victorias ante las Aguilas. En el Clausura 2024, los Felinos derrotaron 2-1 a los azulcremas y en el Apertura 2024, en el Estadio Ciudad de los Deportes, también vencieron a los de Coapa con una pizarra de 0-1. Tras esto, André nuevamente recuperó la superioridad frente a Pumas.

Andre Jardine con Gustavo Lema I MEXSPORT

En el Clausura 2025, en el Estadio Olímpico Universitario, América derrotó 0-2 a Pumas con goles de Álvaro Fidalgo e Israel Reyes; días después, Pumas cesó a Gustavo Lema del banquillo. Posteriormente, en los últimos dos torneos que se han enfrentado, la igualdad se ha hecho presente, pues desde que Efraín Juárez dirige a los del Pedregal, el balance ha sido parejo.

André Jardine ha enfrentado en dos ocasiones a los Pumas de Efraín Juárez. La primera vez que se dio este enfrentamiento en el banquillo, el brasileño superó al mexicano, pues en el Apertura 2025, América goleó 4-1 a los Felinos en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido en el que Alejandro Zendejas tuvo una gran exhibición e incluso metió un doblete frente a Keylor Navas.

Zendejas tras su gol ante Keylor Navas I MEXSPORT

Y ya la última ocasión que Jardine se midió ante Pumas fue en la temporada regular del actual Clausura 2026. En ese encuentro, los Felinos ganaron por la mínima con un penalti de último minuto de Robert Morales. Así, el balance de André ante Pumas quedó con cinco victorias y cuatro derrotas.