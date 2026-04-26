Tensión en conferencia de Mario Ortiz; incómodo momento desata burlas y polémica en Morelia

La calma habitual de una conferencia de prensa se rompió de forma abrupta cuando, en medio de la intervención de un reportero, se vivió un episodio de tensión que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Todo ocurrió mientras el estratega del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX atendía a los medios tras su participación en el torneo.

¿Qué sucedió?

El detonante fue una pregunta directa sobre el rendimiento del equipo: el paso de haber alcanzado semifinales en el torneo anterior a quedarse en cuartos en el actual. Un cuestionamiento legítimo dentro del análisis deportivo, pero que no fue bien recibido por algunos integrantes del entorno del club.

De acuerdo con lo que se observa en el material difundido, un directivo de Atlético Morelia irrumpió en la sala de prensa interrumpiendo al periodista. Con tono burlón y visiblemente molesto, lanzó un comentario despectivo que elevó la tensión del momento y rompió con el protocolo habitual de respeto hacia los medios.

Mario Ortiz l IMAGO7

La situación no terminó ahí. Instantes después, una mujer perteneciente al área deportiva del club también intervino, sumándose a las burlas. Con gestos irónicos y comentarios sarcásticos, minimizó la pregunta del reportero, incluso realizando ademanes que fueron interpretados como ofensivos por los presentes.

Atlético Morelia l IMAGO7

Momento incómodo

El ambiente se tornó aún más incómodo cuando otro periodista decidió intervenir para señalar que lo ocurrido representaba una falta de respeto. Lejos de calmar la situación, la respuesta de la integrante del club fue aún más polémica, sugiriendo que tres miembros de la prensa fueran excluidos, lo que encendió todavía más los ánimos.

Mientras todo esto sucedía, la reacción del propio Mario Ortiz quedó en evidencia en el video, mostrando un momento incómodo ante un episodio que se salía completamente del control de la conferencia. La escena también involucró al equipo de comunicación del club, que no logró contener el incidente en el momento.

Durante conferencia de Mario Ortíz, un directivo de @C_A_Morelia interrumpió y se burló de una pregunta: “no mames”



Además, una integrante del área deportiva se mofó: “es fútbol y hay que verlo" e hizo gestos de ‘disparar’ y pidió: “sáquenlos a los tres”.



Reporta Ecos Play pic.twitter.com/qgtY0J07ZD — History Liga MX (@History_LigaMX) April 26, 2026

El caso fue dado a conocer y amplificado por Ecos Play, lo que provocó una ola de reacciones tanto de aficionados como de periodistas, quienes cuestionaron la actitud del personal del club y defendieron el derecho a realizar preguntas críticas.