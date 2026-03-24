¿Morelia compraría la plaza del Puebla en Liga MX? Esto dijo el conjunto michoacano

En medio de rumores sobre una posible compra de la franquicia del Puebla por parte de empresarios michoacanos, el Club Atlético Morelia rompió el silencio y fijó postura oficial. Las versiones apuntaban a un interés por regresar a la Liga MX mediante una operación económica, lo que generó expectativa entre la afición.

Sin embargo, el conjunto rojiamarillo publicó un comunicado para aclarar la situación y frenar las especulaciones. En el documento, la institución dejó en claro su postura respecto a cualquier intento de adquirir una plaza en el máximo circuito del futbol mexicano.

Atlético Morelia en la Jornada 9 de la Liga de Expansión | IMAGO7

Morelia desmiente compra del Puebla y cualquier negociación

El Atlético Morelia fue contundente al señalar que no existe ningún tipo de negociación, plática o gestión para adquirir una franquicia de Primera División. El club aseguró que esta postura aplica tanto en el presente como en planes a futuro, desmarcándose completamente de los rumores.

La institución destacó que la información difundida en plataformas digitales carece de sustento y no corresponde a la realidad interna del club. Además, dejaron claro que cualquier versión sobre la compra del Puebla no tiene relación con su directiva ni con sus planes deportivos.

El comunicado también hizo un llamado a la afición y a los medios de comunicación a no dejarse llevar por información falsa. Según el club, este tipo de especulaciones solo buscan desestabilizar el entorno institucional.

Atlético Morelia | IMAGO7

El objetivo de Morelia: ascenso deportivo y no compra de franquicias

Más allá de desmentir los rumores, el Atlético Morelia reafirmó su compromiso con el ascenso deportivo. El club señaló que su prioridad es regresar a la Liga MX mediante resultados en la cancha, apostando por el mérito y el esfuerzo competitivo.

La directiva subrayó que creen firmemente en el proyecto deportivo actual y en la posibilidad de alcanzar el máximo circuito respetando los procesos del futbol. Esta postura refuerza la identidad del club tras su salida de Primera División en 2020.

Finalmente, el equipo michoacano reiteró su compromiso con la historia y la afición, asegurando que el lugar que Morelia merece se ganará dentro del terreno de juego. Con esto, el club busca cerrar cualquier especulación y enfocar la atención en su desempeño deportivo.