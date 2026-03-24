Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Morelia compraría la plaza del Puebla en Liga MX? Esto dijo el conjunto michoacano

Atlético Morelia | IMAGO7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:16 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro purépecha ya se ha pronunciado acerca del posible regreso de su club a Primera División

En medio de rumores sobre una posible compra de la franquicia del Puebla por parte de empresarios michoacanos, el Club Atlético Morelia rompió el silencio y fijó postura oficial. Las versiones apuntaban a un interés por regresar a la Liga MX mediante una operación económica, lo que generó expectativa entre la afición.

Sin embargo, el conjunto rojiamarillo publicó un comunicado para aclarar la situación y frenar las especulaciones. En el documento, la institución dejó en claro su postura respecto a cualquier intento de adquirir una plaza en el máximo circuito del futbol mexicano.

Atlético Morelia en la Jornada 9 de la Liga de Expansión | IMAGO7

Morelia desmiente compra del Puebla y cualquier negociación

El Atlético Morelia fue contundente al señalar que no existe ningún tipo de negociación, plática o gestión para adquirir una franquicia de Primera División. El club aseguró que esta postura aplica tanto en el presente como en planes a futuro, desmarcándose completamente de los rumores.

La institución destacó que la información difundida en plataformas digitales carece de sustento y no corresponde a la realidad interna del club. Además, dejaron claro que cualquier versión sobre la compra del Puebla no tiene relación con su directiva ni con sus planes deportivos.

El comunicado también hizo un llamado a la afición y a los medios de comunicación a no dejarse llevar por información falsa. Según el club, este tipo de especulaciones solo buscan desestabilizar el entorno institucional.

Atlético Morelia | IMAGO7

El objetivo de Morelia: ascenso deportivo y no compra de franquicias

Más allá de desmentir los rumores, el Atlético Morelia reafirmó su compromiso con el ascenso deportivo. El club señaló que su prioridad es regresar a la Liga MX mediante resultados en la cancha, apostando por el mérito y el esfuerzo competitivo.

La directiva subrayó que creen firmemente en el proyecto deportivo actual y en la posibilidad de alcanzar el máximo circuito respetando los procesos del futbol. Esta postura refuerza la identidad del club tras su salida de Primera División en 2020.

Finalmente, el equipo michoacano reiteró su compromiso con la historia y la afición, asegurando que el lugar que Morelia merece se ganará dentro del terreno de juego. Con esto, el club busca cerrar cualquier especulación y enfocar la atención en su desempeño deportivo.

Panorámica del Estadio Cuahtémoc previo al compromiso entre Cruz Azul y Vancouver FC | IMAGO 7
Panorámica del Estadio Cuahtémoc previo al compromiso entre Cruz Azul y Vancouver FC | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
18:42 Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
18:38 Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
18:29 Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
18:22 Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
18:08 Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
18:01 Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su visado
17:57 Detienen a “Hombre Araña” en Chile: tenía orden de captura y antecedentes penales / VIDEO
17:54 Ciudad de México lanza "Tarjeta Azul" para proteger a las infancias rumbo al Mundial 2026
17:52 Aquivaldo Mosquera aclara situación legal sobre la pensión de su hijo
17:34 Diablos Rojos del México presenta su nuevo uniforme para la temporada 2026
Tendencia
1
Futbol "Sí saludan": Chofer mexicano compara a la Selección de Nueva Caledonia con el Tri
2
Opinión Anselmi prepara su regreso
3
Futbol Paulo Victor se muestra feliz en su primera práctica con las inferiores de Brasil
4
Contra VIDEO: Alumno dispara contra dos maestras en escuela de Michoacán; habría advertido el ataque
5
Empelotados Gustavo Mendoza abandona Fox Sports, ¿cuál será su siguiente destino?
6
Futbol ¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
Futbol
24/03/2026
Seleccionado portugués destaca la convocatoria de Paulinho: 'Demostró su calidad'
Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
Contra
24/03/2026
Hoy No Circula miércoles 25 de marzo 2026: autos que descansan en CDMX y Edomex
Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
Basquetbol
24/03/2026
Karim Lopez y los mexicanos que han llegado a la NBA
Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
Especiales
24/03/2026
Nace la Copa Centenario Sub 15 en el Reforma Athletic Club, apoyada por RÉCORD
Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
Contra
24/03/2026
Sheinbaum lidera ranking de presidentes en Latinoamérica con 72.3% de aprobación
Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7
Futbol
24/03/2026
Iván Alonso abandonó a Cruz Azul y regresa a CDMX por problema con su visado