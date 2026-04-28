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Futbol

¡Se adelantó el rival! Efraín Juárez quería la Final ante América

Pese a jugar en la casa de los Tuzos, la afición auriazul invadió Pachuca
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 14:48 - 28 abril 2026
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En plática con RÉCORD, el entrenador de Pumas confesó que quería a las Águilas en el duelo por el título

En los Cuartos de Final del Clausura 2026, Pumas se enfrentará al América, en una edición más del Clásico Capitalino. Para Efraín Juárez no fue la mejor noticia, y no por no querer a las Águilas como rivales, sino porque los quería en otra instancia.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre la Final ante América?

En plática con RÉCORD, Efraín Juárez compartió su Final soñada, y sin decirlo textualmente lanzó un guiño al América, al recordar la temporada 1990-91, en la que Pumas superó a los de Coapa.

“Ya todos saben esa respuesta. Me encantaría… ya saben perfectamente, imagínate una Final de esas, parecida a la de la 90-91”, dijo Efraín Juárez en plática con RÉCORD, con ese guiño para las Águilas.

Efraín Juárez habló en entrevista para RÉCORD | GINA SÁNCHEZ
Efraín Juárez habló en entrevista para RÉCORD | GINA SÁNCHEZ

Las cosas salieron distintas en el torneo, de una forma poco pensada, debido a que Universidad Nacional quedó como líder de la tabla, mientras que América entró en octavo lugar.

¿Pumas es favorito contra América?

Es una de las pocas ocasiones en las que Pumas llega como favorito a una serie de Liguilla ante América, gracias al gran rendimiento mostrado por el equipo de Efraín Juárez a lo largo del certamen, incluso con la victoria sobre las Águilas en el torneo regular.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7
Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

La mentalidad de Efraín Juárez, sin temor frente al América será clave para la serie de Cuartos de Final, el primer paso para Pumas en el camino por la octava estrella, la cual se ha negado por 15 años.

Efraín Juárez analizando el Pumas contra FC Juárez l MEXSPORT

Con una baja poco esperada para la afición, la de Guillermo Martínez por convocatoria de Selección Mexicana, Pumas afrontará unos Cuartos de Final que pintan para ser los más parejos de esta Liguilla, ya que la experiencia de André Jardine y sus dirigidos los pone como un rival al que no se le puede subestimar.

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