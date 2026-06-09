"Seré americanista por siempre": Así se despidió Jonathan Dos Santos del América

La semana que dará inicio a la Copa del Mundo inició de manera frenética con noticias de la Liga MX, pues Efraín Juárez dejó de ser entrenador de los Pumas, pero en este mismo lunes 8 de junio, se dio a conocer la noticia de la salida de Jonathan Dos Santos del América.

A esta partida, se suma la baja del entrenador André Jardine, quien ha sido sustituido por Guillermo Almada, anunciado de manera oficial en las redes del equipo, mismas en las que Jona ha compartido un mensaje para todos los implicados en su etapa como jugador azulcrema.

Guillermo Almada y André Jardine, con Pachuca y América | IMAGO7

"Gracias por cambiar mi vida"

Jonathan Dos Santos ha comenzado el mensaje dirigido a las Águilas de la manera más emotiva posible, pues en él, habló del momento en el que falleció su padre, el cual sirvió para que pudiera ponerse la meta de seguir con el legado de su padre y su familia en general.

Quería hacer historia con el equipo de mis amores, supe que sería el reto más importante de mi carrera. No les voy a mentir, el camino no fue fácil, hubo lesiones, momentos complicados, días de frustración y de dudas, pero nunca me rendí

El exjugador de la Selección Mexicana también agradeció a sus compañeros, pues mientras el mensaje se escuchaba en el video compartido en redes, momentos importantes con ellos se veían en simultáneo.

Un agradecimiento más de Dos Santos fue para la afición, pues mencionó que "han hecho de estos cuatro años y medio algo inolvidable, sin ustedes, esto no hubiera sido posible".

Jonathan Dos Santos con América en la Liga MX | IMAGO 7

Para culminar el mensaje, Jona agregó a su familia, pues recordó que su sueño de jugar en América comenzó en casa cuando era niño. También destacó que es cierto que cierra una etapa en el equipo, pero que a partir de este día, será un americanista más, dejando una última imagen limpiando sus lágrimas por todo lo escrito y recordado en el video.

¿Qué dice la afición de la salida de Jona?

En general no han sido los mejores meses para América, pues se han ido desde el principio del año jugadores importantes como Álvaro Fidalgo con rumbo al Betis de LaLiga, pero al terminar el torneo también se dio la salida de André Jardine, quien fuera el artífice del tricampeonato azulcrema.

Fidalgo calentando en su etapa con América l MEXSPORT