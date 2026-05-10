¿Otra remontada? Mohamed se inspira en RÉCORD y 'tiene un plan' con Toluca para eliminar a Pachuca

Va por la remontada. Este domingo quedarán definidas las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX y Toluca tratará de seguir en la búsqueda del tricampeonato. Los Diablos Rojos visitan a Pachuca con desventaja en el marcador global tras perder 0-1 en la ida en el Estadio Nemesio Diez.

Sin embargo, al interior del conjunto escarlata hay confianza remontar la eliminatoria. Ya esta semana Antonio Mohamed le dio la vuelta a un escenario adverso y remontó contra LAFC para meterse en la Final de la Copa de Campeones Concacaf.

Antonio Mohamed con Toluca en la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7

"Él tiene un plan": La confianza de Toluca en Mohamed

En el torneo internacional, el conjunto escarlata cayó 2-1 en su visita a California, por lo que necesitaba ganar 1-0 para avanzar a la Final, o bien por diferencia de dos goles. No hubo complicaciones en la vuelta y Toluca goleó 4-0 para eliminar a los angelinos.

Con ello en mente, el equipo mexiquense llega al partido de este domingo nuevamente con la desventaja de un gol, con la diferencia de que en este caso el empate en el global no le favorece. Por ello, Toluca necesita ganar sí o sí en el Estadio Hidalgo.

En ese contexto, Toluca compartió este domingo una publicación con una imagen en la cual se ve al 'Turco' Mohamed leyendo un periódico en el cual la portada tiene a los jugadores de Toluca celebrando, con el titular "Diabólica remontada", inspirada en un diseño de RÉCORD.

"Él tiene un plan. CREE", escribió el club en su publicación, en referencia a la confianza de darle la vuelta al marcador global para meterse en Semifinales del Clausura 2026. En caso de lograrlo, será el tercer torneo al hilo que Mohamed se meta a la antesala de la Final en la Liga MX.

Así fue la publicación de Toluca de cara a la vuelta de la eliminatoria de Pachuca |CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué necesita Toluca para remontar ante Pachuca?

Con la derrota 0-1 en la ida y luego de finalizar quinto en la tabla general, los Diablos Rojos tienen que ganar con diferencia de dos goles. Un triunfo por solo una anotación empatará el global, pero con ello Pachuca avanzará a la Semifinal del Clausura 2026.

Este año, Toluca ha logrado nueve victorias por diferencia de dos goles o más. No obstante, solo dos de esos partidos fueron como visitante: 0-3 contra Necaxa en la Jornada 7 y por el mismo marcador frente a Galaxy en la vuelta de los Cuartos de Final de Concachampions.

Toluca celebrando el pase a la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7