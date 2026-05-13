¿Adiós Ticketmaster y Fanki? Mikel Arriola quiere centralizar el sistema de boletaje en la Liga MX

Con la remodelación del Estadio Banorte, también se renovó la dinámica por medio la cual la afición puede adquirir las entradas a los partidos tanto de la Selección Mexicana como de la Liga MX y la Liga MX Femenil. Fanki llegó a nuestro país hace un par de años, pero ganó relevancia para el amistoso del Tri contra Portugal en la reapertura del coloso de Santa Úrsula y desde entonces, en juegos de alta demanda, ha tenido más de una polémica.

El más reciente problema de la boletera colombiana fue para el partido de ida de la Semifinal entre Cruz Azul y Chivas en el Clausura 2026, para la cual hubo problemas con los precios mostrados en el sitio y varios usuarios reportaron fallas al momento de tratar de adquirir sus entradas. En ese contexto, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, compartió su plan para unificar y centralizar la venta de boletos.

Fanki es la nueva boletera del Estadio Banorte | IMAGO7

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre la venta de boletos en la Liga MX?

En entrevista con Multimedios Deportes, Arriola Peñalosa declaró que -como parte de la reestructura de la Liga MX- planteará la creación de una billetera virtual para que todas las boleteras de los 18 clubes estén en una misma aplicación. "Este planteamiento lo hará el Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ante el Comité Comercial de la Liga MX con la finalidad de reunir la información necesaria para mejorar la experiencia de la afición respecto a las entradas de ingreso a los estadios".

"Los boletos son de los clubes, hay nueve empresas que prestan los servicios de boleteras. En nuestro Comité Comercial yo voy a plantear un primer paso para tener la data. Primero que tengamos un wallet, empecemos por el wallet, que todas las boleteras se puedan conectar, pero que tú para bajar tu boleto lo bajes en el wallet de la Liga MX", explicó.

Ticketmaster, Fanki, Superboletos, Eticket, FunTicket y Boletomovil son algunas de las boleteras que, en México, operan con los clubes de la Liga MX. No obstante, la intención de Mikel es que ahora todas converjan en una misma aplicación para que sea más fácil para los aficionados. "Ahí mismo, si tienes Fan ID lo registres para que no lo tengas que ir a presentarlo en el estadio. Es un paso muy grande para poder conjuntar la información".

Cruz Azul y Atlas disputan el balón | MEXSPORT

Unificar derechos de transmisión, el otro objetivo de Mikel

Por otra parte, el directivo reiteró que mantiene la intención de unificar los derechos de transmisión con miras a mejorar la Liga MX. "En la Asamblea de Dueños se toca el tema. Hoy tenemos una liga que es la décima en afición del mundo y eso no es gratuito, eso se debe a la televisión abierta. Desde el Mundial de 1970 empezó este mecanismo. Este gran espectro de aficionados, que genera envidias en otras ligas, se da porque al mexicano le gusta ver su partido en la tele abierta".

Mikel Arrioal durante un evento de la FMF | IMAGO 7

Señaló que los diferentes clubes tienen "diversas cláusulas", lo que les da la oportunidad de recomprar los derechos y centralizarlos. Una situación así ya se presentó en la MLS, que vendió sus derechos a Apple TV por 2500 millones de dólares. "Se autoriza un proceso de recompra para poder así generar una canasta centralizada, eso es lo que se autoriza y es una decisión central en la línea".