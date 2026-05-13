'Titular en el Mundial y a Europa': Exjugador del Tri 'dictamina' el futuro de Erik Lira

Erik Lira es una de las grandes figuras del futbol mexicano, tanto en Cruz Azul como en la Selección Mexicana. Para el exjugador mexicano Israel López, el mediocampista tiene que ser titular en el Mundial de 2026 con el Tri, y cree firmemente que irá a Europa.

Erik Lira con México | IMAGO7

¿Qué dijo Israel López sobre Erik Lira?

En entrevista exclusiva para RÉCORD, López compartió su experiencia en la gestión de Erik Lira, pues fue parte del cuerpo técnico de Pumas que lo debutó en Primera División en 2020, además de dirigirlo en las categorías inferiores del conjunto auriazul.

"Conocí a Erik Lira cuando tenía 15 años, al entrar a Pumas y empezar a dirigirle en diferentes categorías: Sub-15, Sub-17, Sub-20 y después en Primera División. Es satisfactorio ver cómo evolucionó futbolística y personalmente. Siempre fue un joven entregado y ejemplar; muchas veces fue mi capitán por su liderazgo y buenas cualidades.

Me alegra mucho verlo triunfar y, sin duda, creo que tiene el nivel para llegar a Europa y ser titular de la selección mexicana en el Mundial. Es dinámico, muestra compromiso y profesionalismo, y representa el espíritu y garra de los jugadores de Pumas. Haber sido parte de su proceso, junto a otros técnicos, me genera mucho orgullo”, expresó López para RÉCORD.

Israel López posa para la cámara de RÉCORD | DANIEL GÁMEZ

La salida de Lira de Pumas

Erik Lira salió de Pumas a inicios de 2022, con destino a Cruz Azul, donde pudo explotar su máximo potencial, mismo que le otorgó la oportunidad de estar en la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial que se disputará el próximo mes.

Con altas probabilidades de irse al Viejo Continente, Lira tendrá la oportunidad de que sea visto en el máximo escenario del futbol, por lo que se espera una actuación positiva en la justa.

Erik Lira con la Selección Mexicana | MEXSPORT